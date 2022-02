Tragando sapos

Estalló a media maroma. Culpó a "Brozo", a Loret y a toda la prensa "vendida" que no le lustra los zapatos como sí lo hacen sus solovinos todos los días… Tragó sapos. Escupió una miasma de bilis que trató de disfrazar en palabras, pero no pudo, a leguas se sentía el coraje. Cada una de sus palabras estaba cargada de rencor, si hubiera podido, de plano habría mentado madres. El golpe le dolió.

Claramente, al presidente le caló la investigación de LatinUs y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre las casas de su hijo, José Ramón López Beltrán, fue una bomba en el corazón de Palacio Nacional.

Es que no es lo mismo un tema lleno de abstrusas redes de corrupción plagado de datos verificables, pero de complejo entendimiento, que las fotos de unas mansiones donde su hijo vive como un sultán. Las implicaciones son severas, tiene razón el presidente, es un escándalo: su hijo vivió por más de un año en una mansión propiedad de uno de los ejecutivos de una empresa que tiene más de 150 millones de dólares en contratos con el gobierno federal y luego se mudó a una propiedad que ronda el millón de dólares. Todo apesta a corrupción.

Ya no le van a creer el cuento del ave impoluta que no mancha sus alas, a estas alturas al presidente solo lo defienden sus súbditos, el gobierno intenta por todos los medios frenar la información, pero es muy tarde, la verdad es que muy pocos quieren ayudarlo y aun así es imposible, las redes han estallado y no van a callarse, el HT #AMLOCorrupto desborda comentarios de cientos de miles de usuarios, en México y en el mundo, que cuestionan al hombre que sostenía que para vivir bastaban un par de zapatos y un pequeño sueldo, que idolatra la pobreza al grado de buscarla imponer en su pueblo pero, eso sí, jamás en su familia.

¿A poco va a mandar investigar a su hijo y a su esposa?, ¿a poco va a cancelar los contratos con Baker Hughes?, ¿a poco alguien le va a creer a la FGR que ahora sí se pondrá a hacer su chamba?, ¿a poco José Ramón, otrora frecuente cliente en antros de Polanco, podría terminar como compañero de celda con Lozoya o con Javier Duarte?... ¡Nah!, la 4T le va a apostar al silencio y el silencio les reventará en la cara con mucho más ruido, porque a las casas de José Ramón se juntan los sobornos al hermano, Pío y los desvíos millonarios en Segalmex y Liconsa y el mal manejo del fideicomiso del sismo que terminó en la campaña presidencial y los moches que Delfina Gómez retenía a los trabajadores de Texcoco y que también terminaron en su campaña por el Estado de México y el nepotismo y la defensa de seres ruines como Félix Salgado o Pedro Salmerón y la falta de transparencia y las miles de adjudicaciones directas, sin licitación, y las casas de Alejandro Gertz y de Manuel Bartlett y la incompetencia que se volvió sello de casa.

Ni modo, cada vez la 4T se queda con menos convencidos y con más forzados.

Por desgracia, la oposición no sabrá utilizar esto a su favor, tienen las manos igualmente asquerosas que el gobierno, robaron hasta el exceso inimaginable, su mamonería no los convence ni a ellos mismos y desde hace mucho están muertos, pero nadie les ha notificado.

El presidente ha tragado sapos y no es algo que nos dé gusto mirar. Lejos de las filias y las fobias políticas hay un hecho espeluznante: entre más sapos se trague López Obrador más jodidos estaremos como país, más difícil será la reconstrucción que llegará en algún futuro.

De Colofón.- No van a investigar al hijo del presidente, pero sí echarán toda la leña contra los alcaldes de oposición en la Ciudad México, la UIF no tiene tiempo ni ganas de lanzarse contra narcos y lavadores de dinero, pero Mauricio Tabe, Santiago Taboada, Lía Limón, Sandra Cuevas y Giovanni Gutiérrez están en la diana de Pablo Gómez.

Si en Miguel Hidalgo, por ejemplo, quieren presumir sus primeros 100 días con la disminución del 25% de delitos, en la 4T harán todo lo posible por echar a perder los resultados. Ya huele a una batalla donde los capitalinos que castigaron al gobierno de Sheinbaum serán los más perjudicados.

