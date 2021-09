Tras la negativa de Arturo Zaldívar para ampliar dos años su periodo como presidente de la Suprema Corte y con Julio Scherer fuera de la jugada para seguir impulsando a Juan Luis González Alcántara, dicen por ahí que la nueva apuesta de la 4T para presidir el Poder Judicial a partir de 2023 es Yasmín Esquivel.

Y cuentan que para ir midiendo si las lealtades de la ministra están al 100 por ciento con el gobierno fue que le mandaron desde la SHCP que encabeza Rogelio Ramírez de la O la petición de iniciar una inusual aclaración de sentencia con el fin de evitar que el SAT le tenga que devolver mil millones de pesos de impuestos ya pagados a los herederos de Carmela Azcárraga Milmo.

Ya se verá mañana cuando inicie la discusión del tema en la Corte, si lo que busca la ministra Esquivel es que en verdad se haga justicia en ese caso o hacer méritos ante "ya saben quién" para que le allane el camino a la presidencia de ese organismo.

***

Mientras en Michoacán hay vías del tren tomadas hace más de un mes, la violencia está que arde en Tierra Caliente y se han retrasado los pagos de nómina para los maestros y los trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial, el gobernador Silvano Aureoles anduvo ayer en la CDMX para anunciar ¡una gira por Europa!

A sólo 24 días de que acabe su sexenio, el último gobernador que le queda al PRD anda más ocupado en llevar sus denuncias por la supuesta intervención del crimen organizado en las elecciones estatales de junio que en acabar el periodo para el que fue elegido por los michoacanos.

Así es que pronto estará en Suiza para llevar su alegato a la sede de la ONU Derechos Humanos y en Bruselas para presentar su queja al Parlamento Europeo, mientras en su entidad privan el desgobierno y el caos.

***

Como si el manejo del Covid-19 en México hubiera sido tooodo un éxito, ayer se confirmó que el ex director general de Epidemiología José Luis Alomía será premiado con la titularidad de la Secretaría de Salud de Sonora.

El funcionario que ganó notoriedad al hacerle segunda al subsecretario Hugo López-Gatell en la conferencia vespertina sobre la pandemia fue anunciado formalmente como parte del gabinete de Alfonso Durazo que rendirá protesta el lunes próximo.

Y a quien le tocó reintegro fue a Célida López, quien tras perder en su intento de reelegirse como alcaldesa de Hermosillo ahora será secretaria de Turismo estatal. ¿Pues no que en la 4T no operaba el sistema de "cuotas y cuates" para los nombramientos de funcionarios? Es pregunta que, como Durazo, no se olvida de los amigos.

