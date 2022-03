Triste noticia la confirmación del fallecimiento de Pedro Carrizales "El Mijis". Y es que el potosino tomó especial notoriedad en su debut como diputado, primero por su pasado como pandillero, pero, mejor aún, por las posturas críticas y de avanzada que mostró en su labor legislativa y hasta como ciudadano. A la izquierda le hacen falta más Mijis.

*

Dado que es más fácil decir que hacer, el discurso de Claudia Sheinbaum nomás no encaja con sus acciones como gobernante.

Se dice en favor de las luchas de género, pero durante su gobierno se han disparado los feminicidios y, para colmo, más de una vez la ha emprendido en contra de feministas. El más reciente caso fue el intento de encarcelamiento de Alessandra Rojo de la Vega.

Sheinbaum presume su carrera como científica especializada en temas ambientales, pero al mismo tiempo defiende la contrarreforma eléctrica, que promueve la generación sucia de energía y les cierra la puerta a los productores privados de energías limpias.

Y ahora con lo de la veda por la revocación de mandato, la jefa de Gobierno salió con que sí respeta la Constitución, pero, ¡qué caray!, primero está su necesidad de promover el capricho presidencial, aunque viole la ley. Del dicho al hecho... hay un país maltrecho.

*

Las cosas para Julio Scherer Ibarra pintan complicadas. Según lo que se comenta en los pasillos jurídicos, Juan Collado no sería el único que está pensando en denunciarlo ante una Corte de Miami.

Según esto, también otros empresarios que han tenido que enfrentar el peso de la ley en este gobierno estarían pensando sumarse a la ofensiva contra el ex consejero jurídico de la Presidencia. No sería raro, dicen, que personajes como Gonzalo Gil White, de la firma Oro Negro; y Alonso Ancira, de AHMSA, pudieran adherirse a la acusación por supuesta extorsión en contra de Scherer.

En la oficina del abogado Juan Morillo dicen que hasta ahora no han tenido contacto alguno con la familia de Juan Collado, por lo que no llevan ninguno de sus casos. Sin embargo, de que más de uno quiere llevar a Julio Scherer Ibarra ante la justicia de Estados Unidos, de eso ni duda cabe.

*

En su afán por demostrar que el dinero no le importa, Andrés Manuel López Obrador reveló que no tiene cartera, no sabe firmar un cheque y no tiene idea de cómo manejar una tarjeta de crédito. ¡San Francisco de Asís! ¿Y cómo le hace para manejar la economía? Es pregunta que se muerde las uñas.