TRISTE PAPEL está jugando Mario Delgado al sumarse a la ofensiva del régimen en contra del INE. No es que la confrontación desde Palacio Nacional sea correcta, pero la realidad es que ya ningún exceso presidencial sorprende.

SIN EMBARGO, llama la atención que el dirigente nacional de Morena haya decidido entrarle al proceso de descalificación de los consejeros electorales, especialmente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. ¿Cuál es el interés de quitarle desde ahora legitimidad al instituto? Hay quienes creen que la 4T se está amarrando ante una posible derrota en las elecciones de junio, que echaría por tierra el mito de la imbatibilidad morenista.

POR EJEMPLO, Delgado anda diciendo que al bajar a Félix Salgado Macedonio de la candidatura, el INE le está negando a los guerrerenses el derecho a elegir a sus autoridades, lo cual es un sofisma por decirlo de manera bonita. En realidad lo que hizo el instituto fue sancionar una irregularidad por parte del candidato y de su partido.

QUE EL LÍDER del principal partido político de México llame “un atentado contra la democracia” a la aplicación de la ley, resulta más que preocupante.

SEGÚN lo que se comenta en los chats de ingenieros de Pemex, el incendio de ayer en Minatitlán fue mucho más grave debido a la falta de mantenimiento de la planta y, para colmo, a la falta de equipo para combatir el siniestro.

DE ACUERDO con lo que dicen quienes sí saben de la talacha petrolera, el personal para combatir el incendio no sólo era insuficiente, sino que ni siquiera tenía con qué apagarlo. Tan es así que tuvieron que acudir en su apoyo cuadrillas de las petroquímicas de Cangrejera, Cosoleacaque y Morelos.

PERO, BUENO, seguramente Rocío Nahle y Octavio Romero dirán que las llamas eran sólo un montaje y que Pemex va bien, muy requetebién.

NO ES por amargarle el desayuno a Arturo Herrera, pero si bien la mayoría de los analistas coincide con Hacienda en mejorar los pronósticos para 2021, la realidad es que ese optimismo se debe al plan de reactivación en Estados Unidos y no a lo que está haciendo el Gobierno de México.

LO PEOR es que por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no parece haber interés -ni mucho entendimiento- de cómo colgarse a la locomotora de Joe Biden. Cosa de pensarle tantito: el billonario plan de infraestructura requiere de insumos, materiales, cadenas de abastecimiento e, inclusive, mano de obra, pero si México no se pone las pilas... algún otro país lo hará. Y como la Doctrina Estrada no da para comer, de algo deberían servir esos 3 mil 152 kilómetros de frontera, ¿no?