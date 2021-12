Triunfo de Gabriel Boric, histórico de izquierda internacional

Tanto el gobierno de México como los dirigentes de Morena están felices por el triunfo de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de Chile. Lo consideran un triunfo histórico de la izquierda internacional.

Ojalá que tanta felicitación no se convierta en recriminación, cuando los izquierdistas mexicanos se enteren que el ahora Presidente electo ha sido crítico de la violación de derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua... algo que aquí les da mucho miedo.

En un texto que publicó hace tres años, el entonces diputado fue tajante al afirmar: "No podemos permitirnos continuar con el doble estándar en esta materia, ni escudarnos en el principio de autodeterminación de los pueblos para justificar violaciones a los derechos humanos contra esos mismos pueblos".

Habrá que ver si los líderes de la izquierda latinoamericana comparten esta visión crítica del nuevo mandatario o si, como suele suceder, el Boric Presidente termina contradiciendo al Boric militante.

Nomás con nueve meses de retraso, pero finalmente la farmacéutica china Cansino publicará esta semana los esperados resultados del estudio Fase 3 de su vacuna para COVID-19. El estudio que publicará la revista The Lancet será lectura obligada en México, pues aquí se aplicó ese biológico a maestros de enseñanza básica y superior.

Si bien la Administración federal presumió la vacuna Cansino como una maravilla por ser de una sola dosis, los resultados develarán el misterio sobre el nivel real de su eficacia en México, donde participaron más de 10 mil personas en el estudio.

Lo malo es que la credibilidad de esta vacuna (y de quienes la pusieron) está bastante malita, pues no fue aceptada ni reconocida como válida en Estados Unidos ni en Europa; no se sabe nada sobre cuándo debe aplicarse un refuerzo; además de que la OMS no la reconoce como efectiva contra las variantes Delta y Ómicron. Y para colmo, de 35 millones de dosis que se prometió entregar a México, la SER sólo reporta haber recibido 14.1 millones. 'Ora sí que puros cuentos chinos.

Hasta el último inning, como en el beisbol, la diputada federal María Teresa "Tere" Jiménez ganó la candidatura del PAN a la gubernatura de Aguascalientes. La estructura blanquiazul crujió en ese estado, pues la ex alcaldesa se enfrentaba en el papel al senador Antonio Martín del Campo, pero su verdadero contrincante era el gobernador Martín Orozco Sandoval. Está por verse que el Mandatario panista realmente respete el resultado; no vaya a ser que, como ha sucedido en otros estados, comience a operar en favor de Morena, con tal de salvar el pellejo.

