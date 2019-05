***UIF, OTRA VOZ

A la voz de partidos políticos como el Verde y Morena que piden que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no dependa de la Fiscalía General del Estado como pretende el Gobernador, sino de Finanzas, se sumó ayer el diputado federal por Movimiento Ciudadano, Ariel Rodríguez Vázquez.

*ARIEL OPINA

También coincidió en que “es un buen paso, los expertos tienen rato diciéndolos que si no seguimos la ruta al dinero es imposible acabar con la delincuencia, pero coincido con quienes opinan debe estar en la Secretaría de Finanzas porque hacer de este un instrumento punitivo concreto me parece riesgoso”.

*VOLUNTAD POLÍTICA

Argumenta que esa área tiene mayor experiencia en los asuntos financieros en general. “Un policía rastreando el dinero no sé si es lo más atinado sino un experto en finanzas que dé su opinión técnica”. Pero lo más importante, dice Ariel, es la voluntad política de que funcione lo pongas donde lo pongas.

*MC, DOS CARAS

No hay que perder de vista que Ariel ganó el distrito 01 de mayoría (con cabecera en San Luis de la Paz) gracias a los votos que le dio el panismo, al ir en coalición MC-PAN-PRD. Aunque en Movimiento Ciudadano no todos tienen la misma línea pues su único diputado local, Jaime Hernández Centeno, se sumó el jueves en sesión al PAN y a la chiquillada política en rechazo a las posturas de Morena y Verde sobre la UIF.

*DEDO EN LA LLAGA

Las diputadas Vanessa Sánchez (Verde) y Magdalena Rosales (Morena) pusieron el dedo en la llaga para pedir que el Gobernador explique los detalles de esas Unidad de Inteligencia Financiera y que su revisión pase por el Congreso del Estado y no por un simple decreto del Fiscal General del Estado.

*A DEBATIR

Los batearon que porque el Legislativo no tiene el tema en su cancha, sólo la iniciativa de tipificar el delito del uso de recursos de procedencia ilícita, que dará pie a la creación de esa UIF. Mucha tinta ha corrido los últimos días sobre un proyecto del que no conocemos nada. Así que bienvenido el debate.

***DERECHOS HUMANOS

Por primera vez en Guanajuato se celebró el Día Estatal de los Derechos Humanos en un evento convocado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDHEG), y al que se dieron cita autoridades de los tres niveles de Gobierno, organismos de la sociedad civil, académicos, investigadores y estudiantes.

*PLANA MAYOR

También asistió la presidenta del Poder Judicial, Claudia Barrera; integrantes del gabinete de Diego Sinhue (titulares del Instituto Municipal para las Mujeres y de la Secretaría del Migrante); los altos mandos del Ejército en casa; el delegado federal de la Secretaría de Gobernación, Armando Rosales; y los responsables de órganos autónomos como el IACIP, el IEEG y el Tribunal Electoral del Estado.

*EL EXHORTO

El ombudsman, José Raúl Montero de Alba, hizo un exhorto a respetar y promover la inclusión, la igualdad y la tolerancia. Y a cumplir con los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.

*LAS VÍCTIMAS

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, hizo referencia al deber de proteger a las víctimas. Lo que no se dijo es que Guanajuato incumple al no tener homologada su Ley de Atención a Víctimas. El tema está en la agenda legislativa que ofreció el PAN para este periodo pero todavía no se discute.