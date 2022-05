Ucrania y economía 

"Ningún agresor debe sentir que puede agredir sin consecuencias".

Volodímir Zelenski

DAVOS.- Me gusta del Foro Económico Mundial la manera casual en la que uno puede conocer a personas que han dejado huella o que están influyendo poderosamente sobre la política y la economía del mundo. En esta ocasión me ha tocado alojarme en el pueblo vecino de Klosters. Ayer que me dirigía al tren se me acercó una mujer que me preguntó cómo llegar a Davos. Yo la llevé al tren y juntos nos dirigimos al Foro mientras conversábamos sobre su país.

Natalie Jaresko, leí después, es una importante banquera de inversión nacida en Estados Unidos de padres ucranianos. Fue ministra de finanzas de Ucrania de 2014 a 2016. En 2017 participó en el consejo de supervisión financiera de Puerto Rico, PROMESA. Actualmente es presidenta del consejo de administración del Aspen Institute de Kyiv, Ucrania. En los minutos en que conversamos, Jaresko me habló no solo de la tragedia humana que ha significado la invasión de Rusia a su país, sino de las consecuencias económicas que esta puede tener para Ucrania y para la economía del mundo.

Ucrania ha tenido un papel protagónico en esta edición del Foro Económico Mundial. El presidente Volodímir Zelenski ofreció una dramática intervención virtual ayer en la primera sesión plenaria. Apareció vestido con una camiseta verde olivo para lanzar el mensaje de que gobierna un país en guerra. Pidió ayuda a los empresarios y políticos reunidos en el Congress Centre y advirtió que la ayuda tiene que ser inmediata. o no servirá de nada.

Se palpa en Davos una gran preocupación no solo por la guerra sino por la inflación y los problemas económicos de la postpandemia. "Se cansaron de inyectarle dinero a la economía pensando que no iban a generar inflación", me dijo un empresario, que sonríe después de manera pícara: "Afortunadamente los argentinos tenemos más experiencia en la inflación que nadie en el mundo".

Se escuchan también muchas advertencias sobre un supuesto retroceso de la globalización por la pandemia, los cuellos de botella en la distribución, la invasión de Ucrania y las sanciones contra Rusia. Sin embargo, Pamela Coke-Hamilton, directora ejecutiva del International Trade Centre de la ONU, una mujer nacida en Ghana, apuntó en una mesa que ha habido una pequeña disminución del comercio de mercancías en comparación con el producto bruto mundial, pero que el valor total de los productos que se comercian internacionalmente sigue aumentando. El comercio global de mercancías alcanzó el año pasado un monto de 28.5 billones de dólares, un récord histórico, a pesar de que el costo de un contenedor de China a Estados Unidos ha aumentado en 15 veces. Si al comercio de mercancías se suma la explosión de servicios digitales, como la educación a distancia o la telemedicina, el resultado es un incremento notable de la globalización. Afortunadamente. "Mil millones de personas han sido rescatadas de la pobreza" en los últimos años por la globalización, según Coke-Hamilton. Pero queda todavía mucho terreno por avanzar. "El 40 por ciento de la población de África no está conectada", apuntó, pero su conclusión fue optimista: "El COVID trajo consigo una introspección, pero la recuperación de 2021 mostró la fortaleza de la globalización".

La situación en Ucrania es trágica y ha generado una oleada de simpatía hacia ese país. Pero ni la pandemia ni la guerra han frenado la internacionalización de la economía. A pesar de los prejuicios y sanciones, la globalización se está incrementando, porque es la manera en que la gente puede construir una mayor prosperidad para sí y para los demás.

Sacar la bola

Debido a las circunstancias internacionales, hay un gran interés por México en este momento en Davos y en el mundo, me dijo ayer un banquero. "Si lo entendieran en México, sacarían la bola del parque". El problema es que no lo entienden.

