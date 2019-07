Un vistazo a la historia reciente del Poder Judicial

La reciente celebración de los 195 años de la fundación del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato es una buena oportunidad de rescatar y actualizar un texto publicado hace casi ocho años, que pretende abarcar una descripción de la situación del Poder Judicial a través de los Presidentes del Supremo Tribunal de Justicia. Esta relatoría no está basada en fuentes de investigación o de consulta, simplemente la memoria de quien esto escribe por la constante relación con ese ámbito de mi quehacer profesional, mi escrutinio personal, el ojo avizor, la reflexión, las experiencias, las deducciones, las reacciones.

Último Gobierno priista

1.- Remontémonos a 1986; entonces fungía como Gobernador de Guanajuato Rafael Corrales Ayala, último priísta en ocupar ese cargo; en la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia despachaba Roberto Garza López, abogado leonés, de excelente imagen y litigante muy destacado; durante esa etapa pudimos disfrutar los abogados penalistas leoneses las instalaciones de los nuevos Juzgados Penales, junto al flamante edificio del Centro de Readaptación Social allá por la carretera a Cuerámaro, donde actualmente se encuentran.

También el personal del Poder Judicial recuerda de este buen abogado, de carácter recio, pero educado y de trato amable, su primer gran incentivo e incremento a sus sueldos y prestaciones.

Como ha sido el estilo de algunos gobernantes, Garza fue útil a Corrales Ayala también como Secretario de Gobierno y como Presidente del Congreso del Estado, tres altísimos cargos, pero algo sucedió en su relación personal y política que la estrella de Garza, repentinamente fue eclipsada por su propio impulsor.

Continuó para culminar el último periodo sexenal priista en el Estado, el Lic. Enrique Cardona Arizmendi, abogado penalista, quien había sido Procurador de Justicia y con mucha actividad académico-administrativa en la Universidad de Guanajuato; su equipo lo integró con varios colaboradores suyos en aquellas instituciones.

De acuerdo a las necesidades más apremiantes por el rezago que empezaba a acumularse, pese a las raquíticas partidas presupuestales, logró abrir nuevos Juzgados y Salas en el Estado, aunque ya para entonces se había estrenado la nueva sede del Supremo Tribunal de Justicia en Guanajuato en el cerrito conocido como Pozuelos donde se disfrutaba de mucha amplitud y espacio, aunque siempre sin estacionamiento para usuarios ni empleados, solo para los Magistrados, como actualmente lo padecemos.

Cardona Arizmendi destacó solo en lo personal por su brillantez como jurista y promovió publicaciones del Poder Judicial, que a la fecha algunos abogados todavía consultan, pero el desdén o desinterés del Ejecutivo para apoyar económicamente a este ámbito de la Justicia, frustró sus planes de mayores logros.

Gobernador Iinterno

2.- Durante el interinato de Carlos Medina Plascencia, primer Gobernador del Partido Acción Nacional, durante cuatro años, entre muchos forcejeos y discordias que se habían sembrado ya desde la administración anterior, por el nombramiento de varios Magistrados muy jóvenes que apenas habían protestado y asumido el cargo cuando escasamente rebasaban los 30 años, conforme a la entonces vigente Constitución, fue electo Presidente el Dr. Mariano González Leal, quien ocupaba una Sala Penal.

Sus siempre opositores y críticos constantes que se recuerdan fueron los magistrados Juan Raymundo Padilla Lucio y Arturo Lesso, entre otros.

Claro que también gozaba del apoyo de otros Magistrados con los cuales alcanzó mayoría, pero siempre hubo un frente de discordia y de inestabilidad; en este periodo hubo incremento de Juzgados y otras Salas, publicaciones jurídicas y algunas construcciones y adaptaciones inmobiliarias, pero el personal en general se sentía muy inconforme y rezagado en sus salarios, en su capacitación.

Mientras ya se veían computadoras por doquier, en empresas privadas y otras dependencias, en los juzgados y salas de justicia, seguía escuchándose el sonar de las máquinas Olimpia, Olivetti y Remington ya muy obsoletas. Se percibía un Tribunal aletargado, inmóvil, solo laborando por inercia, necesitaba con urgencia atravesar una cirugía mayor.

Primero gobernador electo panista

3.- Una vez ganadas las elecciones y proclamado Gobernador electo, Vicente Fox, en 1995, antes de tomar posesión y designar su gabinete como Gobernador, ya había cabildeado y logrado consenso para realizar una desactivación total de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, obteniendo “voluntariamente” las renuncias de todos los Magistrados, en tanto recibieron el monto económico del retiro acordado.

Para el primero de octubre de 1995, ya estaba integrado el Pleno del Tribunal, con once nuevos Magistrados y solo uno de la anterior conformación, el Lic. Gilberto Baeza Melesio, quien había logrado reconocimiento y admiración por no haber renunciado, pero que luego decepcionó cuando al elegir al nuevo Presidente del Tribunal, ante la primera exigencia de votar por quien se le señaló, se sometió inmediatamente, y después estuvo actuando con timidez y muy pronto dejó el cargo.

El golpe de timón que dio Vicente Fox, al desmantelar todo el aparato cupular de Magistrados sin mayor problema, fue gracias al bono electoral que supo aprovechar. El nuevo grupo de trece Magistrados que propuso a los diputados, fue objeto de un escrupuloso escrutinio durante 15 días, con diversas comparecencias y entrevistas, pero finalmente fue aprobado y elegido en un 85%; solamente dos de los propuestos fueron rechazados, pero meses después se cubrieron las vacantes, por otros abogados.

Se pretendía terminar con los pleitos y discordias, pero sobre todo desactivar a varios magistrados rijosos y ratificar a algunos de los rescatables de aquel grupo conflictivo, entre ellos a una excelente magistrada, ejemplo a seguir, quien pese a su juventud era la decana en ese momento, la Lic. Zoila Pérez Alonso; sin embargo, no logró ser Presidenta, a ella otorgué mi voto y con orgullo lo expreso nuevamente, como lo hice en ese grupo entrante y novedoso al que pertenecí, aunque luego renuncié por diversas razones que no viene al caso comentar por ahora. Así llegó como Presidente el Dr. Miguelángel García Domínguez cuya administración duraría más de cuatro años.

Este singular funcionario judicial llego precedido de una gran trayectoria político-administrativa, pues ya había sido Procurador General de Justicia, luego se fue a México en donde ocupó el cargo de SubProcurador de Justicia en el D.F. y fue designado Fiscal especial para resolver el asesinato del periodista Manuel Buendía el cual culminó exitosamente con la consignación y aprehensión del autor intelectual José Antonio Zorrilla Pérez, ultimo Director de la Federal de Seguridad, policía política de triste memoria.

En esa época tenía a cargo la investigación de la masacre de “Aguas Blancas” en la que se involucraba al Gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Jr., pero cuando aseguró la Presidencia del Tribunal en Guanajuato, renunció a este último cargo. Así pues, tendríamos un Presidente de lujo en el Poder Judicial, aunque un tanto desarraigado y fuera del conocimiento de algunos de los problemas locales que aquejaban a esa área.

No hubo equivocación en la elección de este hombre que revolucionó y dio inicio a la modernización del Poder Judicial, su obra trasciende hasta nuestros días, pues cimentó con mano firme, inclusive acusado de llegar hasta la intolerancia, la que podría ser cierta autonomía del Poder Judicial; veamos por qué.

a) Le correspondió implementar la nueva configuración constitucional del Poder Judicial, con la creación del Consejo de la Judicatura, o llamado Consejo del Poder Judicial en el Estado, su instalación, evolución, adecuación, y consolidación institucional. Complementariamente a ello, la elaboración de una nueva Ley Orgánica.

b) Creó el Patrimonio Inmobiliario del Poder Judicial, escriturando los predios y edificaciones del Poder Judicial, separándolos del Estado y Municipios, con plena identidad e independencia.

c) Impulsó hasta instalar en su totalidad en Salas y Juzgados, órganos de administración y operatividad, el sistema computarizado del Poder Judicial.

d) Se logran construir en los municipios de mayor población e importancia en impartición de justicia, los Palacios de Justicia para albergar los Juzgados.

e) Otorgó un poco tardío pero efectivo, sustancial incremento en los sueldos de todo el personal del Poder Judicial.

Estas fueron algunas de las obras y aciertos de este gran servidor público con quien finalicé construyendo lazos amistosos, pese a la brecha generacional entre ambos.

4.- Al culminar su último periodo García Domínguez, se sometió a una votación para optar por una discutida reelección a la que algunos expresaban no tenía derecho, pero que finalmente resultó intrascendente pues fue elegido el Maestro Miguel Valadez Reyes, en una votación que ya con la nueva Ley Orgánica, seria secreta, y esa fue la clave del cambio, pues antes cuando era pública, algunos magistrados se inhibían.

Asumió Valadez Reyes la Presidencia y se sintió la mano de la Justicia en el Tribunal; menos administración y política, y más técnica jurídica en las resoluciones, más cuidado, mejor lenguaje, mejor redacción, mejores acuerdos de los Plenos, más criterios uniformes sobre diversos asuntos.

Eventos de cultura jurídica, discusiones de nivel con los legisladores, propuestas de reformas, penales, civiles, procesales. En fin, el sello de la casa: jurista cien por ciento.

A un abogado entero, maduro, como Valadez Reyes, no se le podía ir con cuentos, ya fuera directamente o a través de recomendaciones del Gobernador en turno, tenían que proporcionársele argumentos jurídicos, sólidos y de razón.

Empero, muchas veces el mejor escenario dura poco y es valorado erróneamente; el entonces Gobernador Juan Carlos Romero Hicks decidió utiizar a su ficha predilecta en materia jurídica para cubrir la vacante en la Procuraduría General de Justicia y designó a Valadez Reyes en dicho cargo, hecho que desató polémica y muchas críticas entre el foro de abogados, puesto que el Magistrado de ser el titular de uno de los tres Poderes en el Estado, pasó a depender del Titular del Poder Ejecutivo, lo cual en estricto sentido jurídico–constitucional supuso una degradación.

Resultó tan intempestiva la salida del Maestro Valadez del Supremo Tribunal que fue menester designar a un Presidente Interino para culminar el periodo truncado, recayendo este encargo en el Lic. Mario Gutiérrez Covarrubias.

La semana próxima seguiremos con el repaso de esta época fundamental para la justicia en Guanajuato.