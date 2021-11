Un Banxico autónomo

El 1o de abril de 1994 entró en vigor una enmienda del artículo 28 de la Constitución que le daba al Banco de México autonomía y el objetivo prioritario de "procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional". El inicio de esta autonomía fue muy complicado, ya que coincidió con la turbulencia financiera que desembocó en la devaluación de diciembre de ese año y la profunda crisis económica de 1995, pero con el tiempo la autonomía demostró ser un pilar de la estabilidad. Después de haber tenido tasas de inflación superiores al 100 por ciento anual en la década de 1980, México ha podido vivir en los últimos 25 años con índices que disminuyeron gradualmente hasta llegar a niveles de 3 por ciento anual y menos. hasta este 2021.

El panorama en los precios se ha descompuesto. En la primera quincena de noviembre la inflación anual alcanzó el 7.05 por ciento anual, la cifra más alta en 20 años. En este ambiente el presidente López Obrador propone como nueva gobernadora del Banco de México a una funcionaria de segundo nivel que no parece cumplir con los requisitos para ocupar el cargo y cuya única función podría parecer la de someter el banco central a las decisiones del ejecutivo.

Este 23 de noviembre se dio a conocer que el presidente decidió no proponer al exsecretario de hacienda, Arturo Herrera, como nuevo gobernador del Banco de México. No hubo explicación, pero ayer el presidente anunció que postularía a la subsecretaria de egresos, Victoria Rodríguez Ceja, como nueva gobernadora. Herrera se ganó el respeto de la comunidad financiera en sus dos años como secretario de hacienda, y medio año en la subsecretaria del ramo, por lo que los mercados daban ya por descontada la designación. No es el caso con Rodríguez Ceja, quien es virtualmente desconocida. Rodríguez Ceja nunca ha trabajado en el Banco de México y nunca ha tenido un cargo de primer nivel en el gobierno ni en ningún banco privado. Ayer por la mañana el directorio de la Secretaría de Hacienda tenía un artículo sobre la subsecretaria, pero sin ninguna información biográfica o curricular.

Sabemos que Rodríguez Ceja tiene una licenciatura en economía del Tec de Monterrey y una maestría en el Colegio de México. Ha sido subsecretaria de hacienda en este gobierno federal y también subsecretaria en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Puede ser una buena economista, no lo sé, pero con la información disponible no parece cumplir con los requisitos de "gozar de reconocida competencia en materia monetaria" y "haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera". Si bien no ha habido explicaciones, excepto una supuesta paridad de género, el presidente parece haber considerado a Herrera como demasiado independiente y prefirió postular a una funcionaria relativamente menor que le permita ejercer control sobre la junta de gobierno.

Espero que Rodríguez Ceja nos dé la sorpresa. En un momento en que la inflación repunta, necesitamos un Banco de México que cumpla con la Constitución: que sea autónomo y tenga como prioridad combatir la inflación. Si el gobierno pretende controlar la institución, los mexicanos pagaremos un costo elevado, como cuando José López Portillo buscó manipularla en 1982 para encubrir sus errores económicos.

Concentración

"Desde que se creó tenía como divisa obedecer y callar", dijo ayer AMLO del INAI. "Tienen un presupuesto como de mil millones de pesos al año y no hicieron nada para combatir la corrupción". El presidente sigue en campaña contra las instituciones que le impiden concentrar todo el poder en su persona.

