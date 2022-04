Un mundo unipolar

Sorprendente la embestida norteamericana contra la Reforma Eléctrica en México, impresionante la embestida norteamericana contra Rusia.

A riesgo de ser repetitivo diré, me parece idiota permitir que USA, con los títeres de la Unión Europea, se conviertan en jueces y policías del planeta… ¡No!, no estoy a favor de la invasión rusa a Ucrania, como tampoco lo estuve a favor de la invasión gringa a Irak o de la agresión de la OTAN a Yugoslavia o del asesinato de Salvador Allende con “olor” a CIA en Chile, o del asesinato de Muamar Gadaffi y la posterior invasión y saqueo de Libia o de la intervención gringa en Siria o de la fracasada invasión a Cuba en Bahía de Cochinos o de la invasión, primero rusa y después norteamericana a Afganistán y por cierto, tampoco estoy a favor del crecimiento de la OTAN, ni de armar a Ucrania y abrirle las puertas para que ingrese, primero a la Unión Europea y después a la OTAN, para de esa manera poder poner misiles nucleares apuntando a Rusia, a 5 minutos de Moscú, lo que impediría una defensa y una respuesta oportuna, lo que para fines prácticos, dejaría en estado de indefensión a los rusos y consecuentemente comprometidas su seguridad nacional y su supervivencia.

¡No!, no soy experto en leyes y no tengo manera de cuestionar o apoyar la Reforma Eléctrica, lo que sí sé, es que al ser México vecino de USA, hemos vivido constantemente con la pata puesta en el pescuezo y con una dependencia ofensiva y denigrante; si eres un mexicano consciente y no le crees a este escribidor, te sugiero leer el Tratado de Bucareli con el que USA, en un acto de traición del presidente Álvaro Obregón que urgía de la validación y el reconocimiento de su gobierno por parte de los gringos, aceptó, cito de www.cndh.org.mx/: “…el documento es más bien un convenio, una convención especial ante las reclamaciones por pérdidas de los ciudadanos estadounidenses con la nacionalización y estatización de la explotación de los recursos de México…” “… los opositores a Obregón consideraron traición a la patria el comprometer al país en su desarrollo económico y político interno para el futuro, a cambio de su reconocimiento diplomático, que como consecuencia le reportaría el apoyo financiero, militar, tecnológico y político de Estados Unidos al gobierno de Obregón y, con ello, de la comunidad internacional…”; pero lo más grave viene después, pues nos sentenció al subdesarrollo y al rezago tecnológico, vuelvo a citar: “… En el ámbito educativo se prohibió a los niños y jóvenes el acceso a la ciencia, la tecnología y la industria, México se vio en la necesidad de bajar la calidad de la enseñanza básica y superior haciéndola mediocre intencionalmente…”, política, en mi opinión, vigente a la fecha, cosa de ver quién dirige la SEP.

Te pregunto, estimado lector: ¿De verdad queremos que USA y sus “inversionistas” tengan derechos sobre los recursos energéticos y los bienes nacionales de México?

¡No!, tampoco soy partidario de la 4aT, me agrede y desilusiona tener un Presidente mentiroso y me tiene muy preocupado la militarización del país, por mi edad, la ineficacia, inmoralidad e irresponsabilidad criminal en el desabasto de medicinas me afecta cada mes que voy a consulta y la inseguridad y muerte ante la política de “abrazos y no balazos” del ejecutivo me tiene en permanente zozobra; como soy un clase mediero aspiracionista, tengo auto, y en cada motociclista que se me acerca veo “moros con tranchete”, no puedo salir a caminar con mi perro al anochecer, mi casa tiene protección eléctrica y doble chapa y cada vez que abro la cochera volteo a ver a ambos lados para verificar que no haya un auto o una persona sospechosa dispuesta a asaltarme. Cuando salgo trato de no llevar cosas de valor o tarjetas bancarias ante la muy alta probabilidad de ser asaltado; en una palabra, perdí la tranquilidad de vivir en paz… Pero ojo, ello no me lleva a apoyar la inversión extranjera a la que veo como invasión extranjera, ni me hace desear la intervención de capital extranjero sobre los recursos naturales de mi Patria, ni quiero un planeta dominado por el capital o por los gringos, en dónde Europa solo sea comparsa y México su patio trasero… Y cierro el presente con una reflexión, los males y el daño que pueda hacer YSQ con su 4aT los puedo revertir al mediano plazo con una oposición honesta, capaz y comprometida con México, que hoy con Marko, Alito y el Chucho ratero (Nino Canun, dixit) no veo, pero que se puede construir; pero, si dejo entrar más a los gringos y estos toman el control del planeta, no los voy a poder sacar nunca y 50 millones de pobres, 20 de ellos con pobreza alimentaria exhiben el presente y el futuro de México si no nos los quitamos de encima… ¡Así de sencillo!

Un saludo una reflexión.