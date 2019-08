Una apuesta ante el Presidente

Abro una apuesta: ¿cuál será la vigencia de las siguientes frases?

En los últimos dos días, el presidente López Obrador parece ser otro. Como si hubiera escuchado la crítica. Y soltó tres frases que rompen con su discurso habitual: sorprendió con que no tiene otros datos sobre la economía del país, prometió que no va a andar denostando gente sin pruebas y anunció que ya no va a seguir echando la culpa de todo a los gobiernos del pasado.

Para serles franco, no creo que dure mucho. Pero esa es mi expectativa. Ojalá que, por el contrario, sea una nueva tónica en la comunicación presidencial.

Así que abro la apuesta: ¿cuál será la vigencia de las siguientes frases?, ¿cuánto tiempo pasará antes de que las contradiga con dichos y hechos?

Frase 1.- Antier al acudir a la convención de Banorte, despertó a la audiencia cuando declaró: “no basta con el combate a la corrupción y la austeridad, se requiere que haya crecimiento económico y esa es la asignatura pendiente, eso es lo que tenemos que procurar”. Solía decir que con acabar la corrupción mejoraría la economía. Solía decir que la economía iba “requetebién”. Frente a la desaceleración y estancamiento, que tenía otros datos.

Frase 2.- Ayer en la mañanera de Palacio Nacional expresó: “no quiero ya seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración, solamente cuando se necesite para diferenciarnos, porque hay veces que calienta porque nos comparan, entonces sí. Pero ya es nuestra responsabilidad”. Atrevida apuesta política. A mi gusto, el presidente es responsable de la parálisis económica que sufre el país, pero frente al problema de la inseguridad creo que puede recibir algunos meses más de gracia considerando cómo recibió las cosas.

Frase 3.- En otro momento de la mañanera de ayer dijo: “no se puede acusar por acusar, menos el titular del Ejecutivo, menos el presidente”. Ya veremos con el paso de los días si en efecto, la conferencia mañanera y el templete en los mítines dejan de ser el instrumento de calumnia más efectivo contra quien se atreva a criticar o disentir.

Tres frases y una apuesta: ¿cuál es la fecha de vencimiento?

SACIAMORBOS

Hoy dejaré de trabajar en Noticieros Televisa. Sé que es una decisión difícil tanto para la empresa como para mí, y por eso agradezco mucho el apoyo y la libertad que tuve para construir y dirigir los espacios noticiosos que encabecé durante más de 18 años. Aquilato también el respeto y afecto que me brindaron Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia y Leopoldo Gómez. Deseo que Televisa y sus directivos tengan el mayor de los éxitos en las estrategias que han diseñado para lograr superar los retos de los nuevos tiempos. Dejo grandes amigos y colegas, compañeros en una larga y fascinante travesía. Gracias a toda la gente que se despertó con nosotros durante tantos años. Son el mejor juez de nuestro trabajo. Gracias por su generosidad y confianza mañana a mañana. Seguiré informando y expresando mi opinión en esta columna y en W Radio 96.9 FM a la 1pm.

