***Unidad de Transparencia que no informa

La Unidad de Transparencia de la Presidencia Municipal de León no es tan transparente. Una reportera de AM solicitó el mes pasado el monto de la liquidación del eterno secretario del Ayuntamiento Felipe de Jesús Lopez Gómez.

*No lo tengo

La respuesta que dio el 20 de octubre Ma. del Carmen Gómez Méndez, titular de la Unidad de Transparencia, respondió que no se había emitido pago alguno a este funcionario y no dio la cifra pedida. En principio, no contestó lo solicitado, que era la cantidad que le correspondía, no si ya le habían pagado o no.

*Respuestas a capricho

Pero el 1 de noviembre, como respuesta a la solicitud de otra reportera de este mismo diario, la misma Ma. del Carmen Gómez informó que a López Gómez le correspondían 717 mil 806 de liquidación. ¿Entonces las respuestas de la funcionaria son a capricho o del humor en que se encuentre?

***No es lema de campaña

La consigna que ha lanzado Alejandra Gutiérrez Campos tanto a su gabinete como a todos los empleados municipales de trabajar 24/7, es decir, 24 horas al día los 7 días de la semana, no es sólo un slogan, sino que efectivamente lo está llevando a la práctica.

*Capacitación internacional

El viernes 22 de octubre, anunció que todos los directores de dependencias municipales y sus equipos de trabajo cercanos tendrían que quedarse a estudiar la agenda 2030 del desarrollo sostenible de la UNESCO sobre desafíos del planeta para hacer de León una ciudad más amigable para vivir.

*Los dejó sin fin de semana

Y es que ese día toda la tarde y el sábado todo el día tendrán que recibir capacitación de la UNESCO sobre ese tema, anunció Alejandra Gutiérrez durante el evento de arranque de acciones del convenio entre el organismo internacional y la Presidencia Municipal de León. Ella misma tomó la capacitación.

*Dijeron todos

Precisó que esta capacitación de fin de semana la debería tomar todo el gabinete legal y ampliado, así como sus equipos que llevan a cabo el trabajo. “Porque de nada sirve que el director sepa una política pública si su equipo no lo sabe”.

*Funcionarios que funcionen

Y es que recordó que en las escuchas ciudadanas la gente pidió funcionarios más capacitados y más cercanos a la población.

*¿Cuál día feriado?

Y este 2 de noviembre, que era día feriado, no lo fue para el equipo cercano de la Presidenta Municipal, pues los tuvo trabajando desde la mañana hasta después de las 3:00 de la tarde, como si fuera día normal.

*Los que mandan

En la reunión de trabajo que convocó estuvieron tres secretarios: Jorge Jiménez, del Ayuntamiento; Cristina Rodríguez, secretaria de Fortalecimiento a los Leoneses y Daniel Campos, de Atención y Vinculación con los Leoneses; la regidora Jared González y otras dos funcionarias.

*Ganarán sueldo con el sudor de su frente

Así que por lo visto, todos los secretarios y directores de área desquitarán cada peso de su sueldo en este trienio. Pero seguramente no todos podrán o querrán seguirle el ritmo. Ya veremos dentro de un año quién aguantó en su puesto.

***Que se quede Mónica

Y a propósito de desquitar el sueldo, ayer Alejandra Gutiérrez dijo que quiere que se quede Mónica Maciel como directora del Instituto de la Mujer, porque ha hecho un muy buen trabajo. Recordemos que ella viene desde la primera administración de Héctor López Santillana.

*No respondan

Parece que la instrucción para los diputados del PAN, comandados por Luis Ernesto Ayala, es no meter las manos, aunque en algunas sesiones de Pleno del Congreso se han dado algunas discusiones entre panistas y morenistas sobres distintos temas. En las más recientes sesiones, los legisladores panistas parecen haberse tomado pastillas de paciencia para no responder a los agravios de Morena.

*No caigan en provocaciones

El diputado Ernesto Prieto se subió a la tribuna para alardear sobre la posibilidad de que en el próximo proceso electoral Morena Morena tendrá un crecimiento y que ganará Guanajuato, cuestionó la popularidad del gobernador y las manifestaciones del líder nacional del PAN, Marko Cortés y los panistas no dijeron nada.

*No oigo, soy de palo

Tampoco respondieron a la crítica que hizo Alma Alcaraz, también de Morena, sobre la poca transparencia con la que se llevará a cabo este viernes la comparecencia de Alvar Cabeza de Vaca y que esto solo es una muestra de que el Congreso no practica el tan llamado Parlamento Abierto y tampoco dijeron nada.

*No les importa

La misma diputada acusó que en Guanajuato la legislación en materia de fiscalización está pasada de moda y su Auditoría Superior está desactualizada. Los panistas parecen haber cambiado y ahora parece que solo le gusta mirar los toros desde la barrera.

Diputado con su hija

La responsabilidad del cuidado de los hijos no es sólo de las madres, por eso es un mensaje positivo que el diputado de Verde, Gerardo Fernández haya llevado a su hija a la sesión de Pleno del Congreso para encargarse de su cuidado. No es la primera vez que se le ve combinando sus actividades laborales con su papel de padre. Sería una buena idea, que ahora que es legislador promoviera modificaciones legales que promuevan la paternidad responsable y precisamente la posibilidad de que los padres de familia puedan hacer su trabajo y cuidar a sus hijos, sin que por ello se piense que tendrán una merma laboral.

Foto: Especial

