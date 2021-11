Urge frenar

Definitivamente es urgente hacer algo para reducir los niveles de inseguridad que se viven en Guanajuato.

Pareciera que se nos ha vuelto parte de la cotidianeidad el saber de la cantidad de asesinatos que suceden a diario y más recientemente que diversas asociaciones o gobiernos extranjeros hablen sobre el tema a modo de advertencia para la visita de su turismo o de sus empresarios para hacer negocios en esta pujante zona de México.

Ahora fue el diario Dallas Morning News en un artículo publicado al comienzo de la semana en donde consignaron que las interrupciones en la cadena de suministro global causadas por la pandemia en efecto crean una gran oportunidad para que México se apodere de negocios de manufactura de Asia.

Acentuando que sin embargo, la violencia de los carteles en Guanajuato y la frontera con los Estados Unidos ponen en riesgo dicha oportunidad.

Hace menos de dos meses en este espacio consignaba la charla que había tenido con gente de la comunidad japonesa quienes estaban muy contentos de los negocios que habían venido consolidándose desde su llegada a esta tierra, pero que no negaban la preocupación que les provoca el saber que cada vez era mayor el número de asesinatos en las ciudades donde viven ellos y su familia.

Preocupados

Me contaron los cambios que han tenido que hacer en su vida diaria, entre ellos el informarse por grupos de whatsapp a donde si ir y a dónde no ir, así como la hora en que es más seguro ir.

La pregunta que me dejó realmente me dejó pensando fue aquella de y ustedes cómo le hacen para que esta situación no les afecte en su día a día.

Es cierto que el escenario económico no es el mejor, es cierto que varios de los mensajes enviados por el gobierno federal no han sido los mejores, recientemente en temas de inversiones energéticas por ejemplo, pero algo se deberá hacer desde lo interno, para resolver los temas de la inseguridad, esos que podrían hacer que en algún momento se pierda el potencial geográfico que tiene la entidad, ese potencial de su mano de obra, de su desarrollo en industrias productivas, de su robusta cadena de centros de investigación y tecnológicos, y de esa economía que logró a ser una de las mejores en México gracias a la constante llegada de nuevas inversiones.

Lamentable

A propósito de temas que nada aportan, en semanas pasadas en Valor Agregado consignamos que había 3 inversiones del sector energético paradas para su llegada en Guanajuato por la puesta en marcha de la posible reforma Energética.

El mandatario estatal, Diego Sinhue Ródriguez Vallejo comentó que son 14 los proyectos que se ponen en riesgo por dicha iniciativa.

Explicó que por fortuna las empresas que ya están será difícil que se les revoque el permiso porque hay un principio que les favorece la ley, pero a los nuevos proyectos sí los puede perjudicar.

Recordó que el caso de Iberdrola en una visita a su planta en San Felipe le explicaron que en exploración y monitoreo para colocar aerogeneradores tardan siete años, ya que instalan una estación de monitoreo que durante 7 años analiza la constancia de los vientos y la concesión tarda otro cinco estamos hablando de proyectos a 12 años.

Puntualizó que son varios los proyectos de energía eólica y energía solar que están en la cartera de proyectos.

