Usted qué opina

Cerrar el mercado eléctrico a la participación privada y eliminar al ente regulador equivale a sentenciar a que México pierda competitividad y no pueda desarrollarse en su máximo potencial; a que la inversión de gran rentabilidad no venga, a que los empleos de mayor productividad dejen de crearse y, a reconocer frente al mundo que México no cumple con sus acuerdos internacionales comerciales y de mitigación de cambio climático, es como inicia el análisis escrito por la gente de México Cómo Vamos.

Un tema que ellos consideran es que el gobierno mexicano propone un modelo energético del siglo XX en pleno siglo XXI.

Recordar que al inicio de la LXV Legislatura federal, el pasado 30 de septiembre de 2021, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa para reformar la Constitución y con ello cambiar los términos de la industria eléctrica nacional con importantes efectos locales e internacionales de corto y largo plazo.

Qué dice la iniciativa, en el texto se recuerda que plantea limitar la participación del sector privado en la producción de energía eléctrica, promover de manera costosa e ineficiente la participación del Estado en la generación de electricidad, eliminar los mecanismos de regulación --con lo que aumenta el riesgo de opacidad y nula rendición de cuentas de los recursos públicos--, y limita la capacidad productiva del país.

“Cualquier empresa productiva del Estado es propiedad de las y los mexicanos; cualquier inversión con dinero público debe ser parte de una estrategia que inserte a México en un modelo económico de vanguardia. Esta iniciativa afecta a las finanzas públicas, a la productividad de las empresas públicas y privadas, y aumenta el riesgo de que las y los consumidores de electricidad en México reciban un peor servicio”.

Hacen énfasis en que las y los mexicanos, sobre todo los jóvenes, necesitamos legislación en materia eléctrica de largo plazo.

“El cambio climático es real y México no puede ser indiferente, ¡Necesitamos más energía y que sea limpia!”.

Y hacen un llamado al Congreso de la Unión para que garantice una discusión técnica sobre la situación y se haga un análisis de esta iniciativa sobre la base de la evidencia.

“Las empresas productivas del Estado deben servir a la ciudadanía, así como promover la transparencia del uso de nuestros recursos. Reflexionemos si vale la pena utilizar el dinero público para sentar las bases de un modelo de desarrollo consistente con el siglo pasado, no con los retos y tecnologías del siglo XXI”.

Recientemente el industrial y presidente de la Concamin, José Abugaber Andonie expresó en su cuenta de twitter que este tema es un retroceso hacia una figura de control absoluto para la CFE, contraviniendo los tratados internacionales, quedando en imposibilidad de cumplir con los compromisos ambientales de México, con altas posibilidades de ser llevado el tema a los tribunales internacionales.

Mencionó que esto provoca una dependencia de la producción de plantas de generación, con altos niveles de contaminación a la atmósfera, causando a todos los mexicanos una calidad y esperanza de vida menor, incrementando el riesgo de enfermedades cardiopulmonares.

Hablemos de empleos formales, que de acuerdo a los datos oficiales del IMSS partiendo de marzo del año pasado a agosto pasado se está cerca en Guanajuato de recuperar los puestos pérdidos.

Los puestos de trabajo registrados en el IMSS en agosto 2021

(1,010,231) están cerca de los que había en marzo 2020 antes de la pandemia en Guanajuato (1,015,218).

Otros datos interesantes que hay que tener en mente, sobre todo en un escenario como el que vivimos que es en busca de la recuperación es que existen 1,109 Investigadores SNI en instituciones guanajuatenses con datos a junio pasado, así como 8 Parques Tecnológicos y de Innovación, 16 incubadoras y 5 Oficinas de Transferencia de Tecnología, 8 Centros de Investigación, 60 mil 937 matriculados en programas de ingeniería, tecnologías de información y ciencias en

Guanajuato en el ciclo 2019-2020.

En la entidad octavo lugar con más empresas registradas en el RENIECYT (516 empresas en 2020.

