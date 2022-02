¡Uy, uy, uy! A ver si no le toca regaño al secretario Jorge Arganis en la mañanera

¡Uy, uy, uy! A ver si no le toca regaño al secretario Jorge Arganis en la conferencia mañanera por el retraso en la construcción de los accesos al aeropuerto de Santa Lucía. Mientras los baños de la terminal aérea ya están hasta decorados con personajes de Chespirito, ¡chanfle!, no hay cómo llegar a la magna obra de la 4T.

En los recorridos que han estado dando al AIFA, los militares han sido muy claros en decir que a ellos les encargaron de la barda perimetral pa' adentro. En ese sentido, que ellos sí van poder decir "¡misión cumplida!", pero que la pifia en las obras alrededor del aeropuerto ya no es cosa de ellos.

De hecho, la parte que le tocó al gobierno del Estado de México también lleva buen avance y todo indica que entregarán a tiempo, pero el nudo está en las obras que corren a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero, bueno, no hay de qué preocuparse: siempre se podrá tomar un vuelo del AICM para llegar a tiempo al AIFA.

***

Da la impresión de que la expulsión de Quirino Ordaz del PRI va a quedar sólo en una bravata más de Alejandro Moreno. Y es que ni siquiera los priistas le creen a su dirigente nacional.

Si realmente "Alito" tuviera el mando tricolor como presume, el nombramiento del ex gobernador sinaloense no pasaría en el Senado. Pero hasta donde se sabe, la bancada tricolor está del lado de Ordaz y no de Moreno. Además, si su intención fuera en serio, también tendría que expulsar a Claudia Pavlovich, que irá como cónsul a Barcelona, y a Carlos Miguel Aysa, que será embajador en República Dominicana. Y evidentemente eso nunca va a pasar.

Quienes saben del asunto dicen que, en realidad, la campaña de Alejandro Moreno contra Quirino Ordaz es más bien un asunto personal, igual que el berrinche que trae contra el hidalguense Omar Fayad. Si ya de por sí "Alito" traía en contra a buena parte del priismo, con estos pleitos a ver si no termina quedándose solo, solito.

***

Algo raro pasó al interior del Consejo de la Judicatura Federal. De manera sorpresiva, Alejandro Ríos Camarena dejó de ser secretario ejecutivo de Administración, un cargo crucial, pues controla el presupuesto de los tribunales federales.

El funcionario estuvo en el SAT el sexenio pasado y llevaba tres años trabajando con el ministro presidente, Arturo Zaldívar. Como relevo entrará Diego Gutiérrez, quien hasta ahora se desempeñaba como oficial mayor de la Suprema Corte. Sería bueno saber qué pasó ahí.

***

Entre el escándalo de su hijo, el estancamiento de la economía y el portazo panameño a Pedro Salmerón, ha sido una semana difícil para el Presidente. La mala noticia para el mandatario es que... ¡apenas es miércoles!

