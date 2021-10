***Vaso medio lleno

Nuestras autoridades en su discurso nos dirán que somos la tercera entidad más efectividad contra la impunidad, pero el dato es dramático, ¡85.4% de delitos sin castigo!, ah, y eso solamente de los que se denuncian, no la cifra negra del 90%.

*Y medio vacío

Un dato clave del análisis es que el Índice de Impunidad en Guanajuato un año antes era del 74.2%, empeoramos 11.2%, la segunda entidad que más cayó. En 2018 fuimos el menos peor, aunque con una tasa más alta que ahora, del 87.6%.

*Impunidad, el tema

¿Por qué no sólo no mejoramos sino que hubo retroceso? el último año, es el tema. El gobernador Diego Sinhue, el fiscal Carlos Zamarripa, y nuestros estrenados legisladores deben estar preocupados y ocupados en ¿cómo abatir la impunidad?

***Diferencias

Dudas no había, pero queda muy claro que, pese a que Javier Mendoza Márquez llegó abanderando al PAN a la Alcaldía de Celaya, eso no quiere decir que todos los panistas lo respaldan, no más hay que ver que la alcaldesa Elvira Paniagua cuestionó su decisión de hacer cambios en la estrategia de seguridad.

*Duda

Mendoza Márquez dijo que el todavía secretario, Miguel Ángel Simental, había hecho un trabajo pero que no gozaba de una buena percepción ciudadana.

*Todo por Simental

Ese dicho no le gustó a Paniagua Rodríguez, quien llegó a cuestionar la información que ha recibido el futuro Alcalde, pues el trabajo en seguridad tiene un antes y un después del expolicía federal que ahora trabajará en el Municipio de Irapuato.

*Realidad

La verdad es que hubo índices delictivos que sí disminuyeron con Simental, pero efectivamente, la percepción ciudadana no es muy buena y la relación con la tropa es mala, sólo hay que recordar el paro hecho hace dos meses, en el que los policías denunciaron abusos laborales y largas jornadas de trabajo.

*Resistencia

Ejemplo, todavía no llega a Irapuato y en redes sociales ya están convocando a manifestarse en su contra para pedir que se respeten los derechos humanos y no haya muchos despidos para que lleguen policías federales, como pasó en Celaya.

***Aplanadora

Aún no empieza la administración 2021-2024 y el PAN en Irapuato ya empieza a mostrar que será una oposición aplastante. Aracely Beltrán, que llegó al Ayuntamiento por la vía independiente, decidió sumarse a la fracción del PAN.

*Carta en blanco

En Irapuato la oposición palidece y quedará representada solamente por tres morenistas, uno del PRI y uno de MC, frente a los 10 del PAN (siete regidores, dos síndicos y la alcaldesa Lorena Alfaro García), curiosamente igual que en León.

***Arde el senado

La rebatinga en la sede del Senado de la República se puso buena ayer. La decisión del Presidente de la República de no asistir el jueves a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez según porque la senadora Lilly Téllez ‘agita el avispero’ en su contra, generó ayer dimes y diretes entre las bancadas del PAN y de Morena.

*Traidora: Antares

En la batalla entró la senadora de casa por Morena, Antares Vázquez, quien acusó a Lilly Téllez de traicionar al pueblo de Sonora, al Presidente de la República y al movimiento que la llevó al Senado bajo las siglas de Morena, para brincar al PAN.

*Malú, la imita

La leonesa Malú Mícher despotricó en contra de la sonorense y hasta la imitó en su tono de voz, y expresó: “Qué farsante, farsantes, qué vergüenza que tengamos en este País y en este Senado, a personas que no entienden lo que es la doble moral”.

*La polarización

Y agregó en tribuna: “No me vengan a decir que mi Presidente polariza al País cuando está desde hace 50 años el País dividido entre ricos y pobres, entre quienes se benefician del Estado y las privatizaciones y quienes tienen que pagar la luz y el gas carísimo, eso es profundizar la desigualdad y no lo que imputan al Presidente”.

*La desconfianza

Y no fue todo, Malú acusó a Téllez de violentar los reglamentos del Senado porque desde marzo no enciende su cámara durante las sesiones de la Comisión de Salud. Remató diciendo a los panistas: “No les tengo confianza, por irresponsables”.

*En su defensa

La bancada del PAN en el Senado salió en defensa de la periodista y hoy Senadora, quien denunció con capturas de pantalla de mensajes en Twitter las amenazas contra su hijo. La leonesa Alejandra “La Wera” Reynoso se solidarizó públicamente.

*Cobardes: Wera

La panista tuiteó: “Toda mi solidaridad, querida compañera. Esto es un acto cobarde, cegado por el fanatismo y la polarización constante del Presidente. Señalar los errores no es insultar, no nos quedaremos callados ante lo que dañe a México”.

***Pueblos mágicos

Por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, se estableció el 5 de octubre como el Día Nacional de los Pueblos Mágicos. Hasta felicitó, lo mismo que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, a los 132 que tienen esta denominación.

*Felicitados y sin recursos

Lo que no dijeron es que en la presente Administración Federal el presupuesto federal para los Pueblos Mágicos se eliminó, aunque la marca como tal no, probando que el programa creado en los gobiernos neoliberales, sí es exitoso.

*Seis en Guanajuato

En Guanajuato hay seis: Dolores Hidalgo, Comonfort, Jalpa de Cánovas (Purísima del Rincón), Mineral de Pozos (San Luis de la Paz), Salvatierra y Yuriria. Para el 2022 el Presupuesto de Egresos de la Federación tampoco etiquetó recursos.

Amplía la UG entrega de fichas

La Universidad de Guanajuato (UG) amplió hasta el 15 de octubre el periodo de expedición de cédulas de admisión a licenciaturas y bachilleratos (niveles intermedios) para el periodo semestral enero-junio 2022. Las y los interesados en formar parte de la Universidad de Guanajuato pueden ingresar a www.ugto.mx/admision/ para encontrar los detalles del proceso de registro.

Entre los requisitos se encuentran: CURP, enviar una fotografía en tamaño infantil, contar con correo electrónico vigente y digitalizar el comprobante de estudios.

Foto: Cortesía UG.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos