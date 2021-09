Vaya circo en el que se convirtió la cumbre de la CELAC realizada ayer en Palacio Nacional.

Hubo ventrílocuos que hablaban a través de otros participantes convertidos en meros maniquíes, supuestos hombres fuertes presumiendo logros de los que son incapaces, escupefuegos que rociaron a todos los presentes con sus discursos y contorsionistas ideológicos que desafiaron toda lógica.

El canciller Marcelo Ebrard tuvo en vilo a los presentes con sus actos de malabarismo tratando de evitar que la reunión se le cayera al piso y se hiciera trizas, mientras en una esquina del cuarto estaba parado en sus patas traseras el elefante de la inmigración ilegal del que nadie habló.

Pero sin duda los que se robaron el show fueron los payasos, como el cubano Miguel Díaz-Canel y el venezolano Nicolás Maduro, hablando ¡de democracia y libertad! Ni P.T. Barnum.

***

Al interior del INAI se comenta que los cambios a la Plataforma Nacional de Transparencia se han convertido en un problema, y es que, en vez de mejorar, ese instrumento va como los cangrejos.

Y todo, según cuentan quienes han atestiguado esa involución, porque la comisionada Norma Julieta del Río Venegas decidió modificar lo ya trabajado por su compañero Óscar Guerra Ford para darle su sello personal, así es que cambió a la mayor parte del equipo de tecnologías de la información.

De hecho, aseguran que Del Río Venegas impuso como nuevo director del área a Luis Fernando Araiz, quien venía del organismo de acceso a la información de Zacatecas y nomás no le entendía al sistema que ya estaba funcionando.

¿Y quiénes salen perdiendo? Pues, como siempre, los ciudadanos que utilizan esa plataforma y que se encuentran con que acceder a la información pública ahora es más difícil de lo que era antes de las "mejoras".

***

Quien podría volver a la cárcel es el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, quien gracias a la benevolencia presidencial está en prisión domiciliaria por su mala salud.

Pero, después de años de quejarse de múltiples dolencias, ahora ha estado muy activo en la política de su entidad y hasta en el escenario nacional, por lo que el juez federal que sigue su causa está valorando mandarlo de regreso a su celda aprovechando que está tan "repuesto".

***

Un invitado inesperado apareció en la cena del 15 de septiembre en Palacio Nacional a la que estuvieron convidados solo los integrantes del gabinete presidencial.

Quien llegó fue el ex consejero Jurídico Julio Scherer Ibarra y lo único que faltó fue que el mariachi se arrancara con aquella canción de José Alfredo Jiménez que dice: "porque estás que te vas, y te vas y te vas... y no te has ido".

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos