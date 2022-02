***Víctimas, piden cita

Un grupo de víctimas que acusan violaciones graves a los derechos humanos insisten en una cita al gobernador Diego Sinhue, ayer le hicieron llegar otro oficio. Quieren exponer las irregularidades en los procesos de investigación en cada caso.

*Que los escuchen

Lo piden: María José Velázquez, acusa de violación al diputado electo Jorge Romero; Laura Elena Díaz Infante, pide reabrir el caso de su esposo cerrado como suicidio; Norma Patricia Barrón, con familiares desaparecidos; Juan José Padierna, abogado de la familia de Leo Reyes, migrante asesinado por policías estatales.

*Tocando la puerta

La primera solicitud se hizo el 18 de diciembre; el 23 de ese mes se reunieron con la secretaria de Gobierno, Libia García; y en enero el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas envió una carta apoyando la petición.

***Alejandra con buscadoras

En su despacho de Presidencia Municipal la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, recibió a un grupo de integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “A tu Encuentro”, quienes, aunque nacieron en Irapuato, han venido sumando integrantes de otros municipios, entre ellos León, por eso la reunión.

*El compromiso

En la reunión también estuvo el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, él será el enlace directo con estos colectivos para brindar el acompañamiento de Seguridad en sus búsquedas y en necesidades particulares como becas y apoyos.

***Veda, ociosa

Todos así lo piensan pero ayer el gobernador Diego Sinhue lo dijo claramente: “Se me hace hasta ociosa esta veda pero hay que cumplir la ley”. Así que se la llevará con cuidado en eso no de publicitar logros de su Gobierno, sin dejar de trabajar.

*La disposición

Esta veda inició el 4 de febrero y concluye el 10 de abril, con motivo del proceso de Revocación de Mandato organizado por el INE. Se prohíbe la propaganda gubernamental en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes públicos.

*Acuerdo INE

El propio Consejo del INE ha emitido un acuerdo para aclarar que lo anterior no implica que los entes públicos dejen de cumplir las obligaciones de transparencia y tampoco la restricción del acceso y difusión de la información pública necesaria para el ejercicio de los derechos que deben de garantizar los servidores públicos.

*Sin transmisión

Ayer, por ejemplo, se interrumpió la transmisión virtual de la sesión de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento leonés y se retomó al concluir los informes trimestrales de la Secretaría de Vinculación y la Dirección de Comunicación Social. ¿Informes de trabajo de las autoridades se consideran propaganda? Es pregunta.

***Mina en dolores

Pobladores no podían dejar pasar la visita del gobernador Diego Sinhue a Dolores Hidalgo para entregarle un escrito y pedirle una cita para manifestar las razones de su rotundo rechazo a la exploración de una mina a cielo abierto en esta localidad, proyecto que desde hace rato pretende la empresa canadiense Argonaut Gold.

*Ya lo dijo AMLO

Diego les ofreció que los recibirá la secretaria de Gobierno, Libia García, y después él, dijo que hay que escuchar todas las posturas, y recordó que el primer paso son los permisos federales y ya el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado clara su postura de que no está de acuerdo en autorizar este tipo de proyectos.

***Gaby vs. Síndico

En la telenovela de los desencuentros de la regidora Gabriela Echeverría con el síndico José Arturo Sánchez, en sesión del Comité de Adquisiciones la morenista dejó a todos con cara de ¿what? cuando habló del concepto de vulnerabilidad.

*Buena noticia

Arturo destacó que en las nuevas bases de licitaciones para contratar servicios externos de limpieza y vigilancia para oficinas municipales, se les exigirán mejores salarios para los trabajadores que son de los más vulnerables por sus ingresos.

*La interpretación

A esa buena noticia Gabriela respondió así: “La vulnerabilidad de estas personas no depende de su trabajo, la vulnerabilidad se da por falta de oportunidades o de servicios, estamos etiquetando de una manera errónea y no me gustaría que sean llamados así porque son personal de limpieza, trabajadoras igual que usted y yo”.

*Los vulnerables

De inmediato la síndica Leticia Villegas preguntó ¿cuál fue el problema? ¿cómo se les llamó? Y Gabriela respondió “vulnerables, no tendríamos porque decir que son vulnerables”. ¡Ah caray!, reviró sorprendida la panista. José Arturo le aclaró que la vulnerabilidad (por si no fuera obvio) sí tiene que ver con el ingreso económico.

*Debate ocioso

El empresario agregó que el trabajo es tan digno como cualquier otro. Las mediciones del propio Coneval clasifican a la población vulnerable por carencias sociales y vulnerable por ingresos. Por cierto León tiene un grave problema de vulnerabilidad por ingresos. Para exigir, Morena debe empezar por entender.

***La confirmación

El Consejo Directivo del Observatorio Ciudadano de León (OCL) confirmó lo que le adelantamos: la maestra Rocío Naveja terminó su ciclo de dos años y ahora la voz de la institución recaerá en una dirección ejecutiva con Mayra Legaspi Tristán.

*Voz crítica

En la nueva etapa, apuntan, la idea es “fortalecer la identidad del OCL como un organismo objetivo, crítico y propositivo, desde un enfoque ciudadano”.

Solicita Diego les entreguen carretera Dolores-San Miguel

De gira de trabajo por Dolores Hidalgo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez anunció que hoy tiene una cita en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal para que le den el visto bueno y arrancar con la obra de modernización y ampliación de la vía Dolores-San Miguel de Allende.

“Es una carretera federal y una de las peticiones es que nos la entreguen al Estado. Si ya la vamos arreglar nosotros, ya encargarnos del mantenimiento y la vigilancia…Quien vigila es la Guardia Nacional, luego a veces no hay patrullas”, dijo.

Foto: Gobierno del Estado.

