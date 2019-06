***VIOLENCIA SIN FRENO

La violencia homicida en León está desatada. La explicación del pleito por la plaza no basta. La Federación, el Estado y el Municipio, le deben a los leoneses cuentas de qué pasa y qué hacen ellos.

*BIMESTRE DE TERROR

De enero a mayo de este año las 203 víctimas de homicidio doloso son 37% más que hace un año. Mayo con 52 fue el peor mes que se tenga registro y la tendencia de junio es igual, ya suman 21.

*GOLPE DE TIMÓN

Diego presume el ‘Golpe de Timón’ con tres meses de homicidios a la baja en el estado, ¿por qué aquí es lo contrario? , eso no lo dicen. La Mesa de Seguridad debe convocar de urgencia, ¿o para qué está?

***PACTO DE INDEPENDENCIA

Tres de los cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CCP) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ya tienen fecha para firmar el ‘Pacto de Independencia’. Les aplicará a ellos y será un precedente para quienes lleguen a ese órgano de que no están ahí para saltar a un cargo público. La prohibición será aceptar cargos públicos y cualquier tipo de contrato un año después de retirarse.

*TRES DE CUATRO

Será el lunes 17 de junio a las 11 de la mañana en un acto público en las oficinas del CCP en Guanajuato. Lo firmarán Fernando Revilla, Julio César Rodríguez e Hilda Marisa Venegas, y el que dijo ‘no’ fue el presidente del CCP, Román Méndez, con quien es claro no hacen equipo los otros tres.

*LAS DIFERENCIAS

Las diferencias de los tres con el Presidente del CCP y también cabeza del Comité Coordinador (que integran 2 ciudadanos y 10 funcionarios), son de forma pero también de fondo. Román no quiere bronquearse con el sector público, es llevar la fiesta en paz, y avanzar juntos en la lucha anticorrupción. Los otros tres integrantes apuestan por asumir un rol de contrapeso, muchas veces a contracorriente.

*LOS CIUDADANOS

Los ciudadanos tomaron protesta el 15 de noviembre 2017. La primera presidenta del CCP y del Comité Coordinador, Arminda Balbuena, fue electa por un año, y ya se fue; Román Méndez, por dos años; Fernando Revilla, tres años; Hilda Venegas, cuatro años; y Julio César Rodríguez por cinco años.

*SILLA VACANTE

Hay una quinta silla ciudadana que está vacante luego de quedar detenido el proceso de nombramiento por un litigio para defender que corresponde a una mujer. Pero ya no será necesario que lo resuelva la justicia federal, pues recién se aprobó la reforma constitucional federal que obliga a paridad total. Así que en los siguientes días el Comité de Selección deberá emitir la convocatoria para ocupar la vacante.

*CONTRALORÍA, IGNORA

Por ejemplo, en ese papel proactivo que quieren mostrar, los ciudadanos presentaron hace 15 días hábiles una queja formal a la Contraloría de Guanajuato para pedirle investigar el uso de la patrulla que hizo el alcalde Alejandro Navarro para asistir a León al partido semifinal contra América. Pero ni de enterados les responden, así que ya analizan qué otras acciones jurídicas tomar para no soltar el caso.

***MORENA, PONCHE

En la Junta de Gobierno el coordinador de Morena, Ernesto Prieto, llegó envalentonado a la caja de bateo con su propuesta de que el fiscal general, Carlos Zamarripa, pida licencia al cargo. Pero se fue ponchado pues no encontró el respaldo de ningún otro partido de oposición para dar la batalla. Y no porque no le traigan ganas el Verde o el PRI al funcionario, pero como se presentó pues no convenció.

*BLOQUE AL AIRE

La criminalidad es una prueba clara de que algo no se hizo bien en Guanajuato, pero una licencia para que investiguen supuestos delitos (bajo el argumento de una columna periodística que señala una complicidad para no detener a un capo), no hizo cosquillas ni en el Legislativo, y menos al Fiscal. De paso evidenció que eso del bloque opositor PRI-Verde-Morena es una bonita intención, sin sustento.