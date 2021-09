¡Viva el Che Guevara y viva Cristo Rey! Ese bien podría haber sido el grito de Andrés Manuel López Obrador, quien aprovechó la principal fiesta patria para echarle bravata a Estados Unidos, invisibilizar la violación de derechos humanos en Cuba y llegar al extremo de comparar a Miguel Hidalgo... ¡con Jesucristo!

Ante la imposibilidad de arreglar el presente, el tabasqueño se aferra al pasado. De esa manera exalta las culturas prehispánicas, para no responder por el aumento de la pobreza en su gobierno; exige disculpas a España, para no tener que dar explicaciones de sus propias decisiones, y beatifica a Hidalgo, para justificar que lo que importa es la intención y no los resultados; el "pueblo", antes que la Nación.

Es curioso que el jefe del Ejecutivo, llevando como telón de fondo el despliegue de las Fuerzas Armadas, haga un "respetuoso" llamado a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Como que el mensaje no concuerda mucho con la imagen. Y mucho menos con aquello de la "no intervención".

Ojalá que esa vocación humanitaria y de solidaridad López Obrador también la tuviera con los haitianos y centroamericanos a los que manda moler a palos y patadas en la frontera sur.

*

Por cierto que con su discurso en favor del gobierno de la isla, AMLO seguramente se echó encima a la poderosa comunidad cubanoamericana. Antes de encender ese fuego debió escuchar el reciente discurso del senador republicano por Florida Marco Rubio, para conocer cómo ven de aquel lado el famoso embargo.

En tan sólo ocho minutos, el congresista desmonta la mayoría de los mitos procastristas. Por ejemplo, explica que no es Estados Unidos quien impide el envío de remesas a Cuba, sino que es el propio gobierno comunista quien les cierra la llave a sus ciudadanos al querer acaparar los dólares y entregarles a cambio pesos cubanos. Y en servicio de internet, igual: AT&T o Verizon podrían entrar mañana... pero Díaz Canel quiere tener en la mano el switch para desconectar la red a su gusto. Es el régimen el que bloquea a la sociedad, por una sola razón: seguir controlando a las y los cubanos.

En ese discurso Rubio advierte que quienes repiten "como loros" el tema del embargo "no saben de lo que están hablando... o son mentirosos". ¡Ouch!

*

Allá en Aguascalientes, las cosas andan ídem dentro del PAN, pues todavía falta un año pero ya empezaron los tironeos por la candidatura al gobierno estatal. Quien se perfila con mayor claridad como abanderada panista es la ex alcaldesa de la capital Teresa Jiménez.

Jiménez ha mantenido total independencia del gobernador, lo cual no le ha gustado nada a Martín Orozco. De ahí que ya andan diciendo que si ella se convierte en candidata, que nadie se sorprenda si el senador panista Juan Antonio Martín del Campo se pasa a Morena y compite... con tooodo el apoyo del mandatario estatal. Ni en la Feria de San Marcos juegan tan sucio.

