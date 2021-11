¿Y el golpe de timón en SAPAL?

Con un gran tino planteó en el seno del Ayuntamiento leonés la regidora Gabriela Echeverría, se realice una auditoría al organismo denominado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).

Aunque la propuesta es de urgente y obvia resolución, como dicen los ilustrados, lo probable vendrá acompañado de bemoles supuesto que nuestra Alcaldesa reconoce en tal organismo una autonomía muy estructural e institucional, a pesar de que, dicho sea de paso, allí forma el primer Síndico, que no debe ser "convidado de piedra" sino la mano que mece la cuna.

Al respecto debe insistirse en que si en ese organismo no hay nada impropio administrativamente hablando, simplemente debieran ventilarse los manejos a la luz pública, como en este caso si se pide o demanda una auditoría,mostrarla ya que, se entiende, ese proceso debe ser de tipo ordinario o sea que el organismo, por sus propias normas es auditado, si tal técnica no se aplica por negligencia o complicidad, resulta claro que la omisión acusa fallas,irregularidades.

No es presuncional sino deductivo el método que nos lleva, a los leoneses en general a presuponer que en ese organismo se oculta algo, por lo menos la claridad numérica e informativa.

Y después de que se realice o conozca la auditoría que existe, si es que la hay o se ventile la que se va a ejecutar,¿seguirá el silencio o la complicidad?.

Claro que se impone, por parte del Honorable, dar un golpe de timón, a efecto de que ese servicio tan vitalmente urgente, llegue a la población en general y sobre todo a la más urgida del líquido.

Hoy, en esta misma publicación de AM su sección "Línea directa" , da luz a una queja de negligencia sapalina. Dicen los demandantes que la empresa "simplemente no hace caso".

Tal vez fuera conveniente, como existe en otros niveles del organigrama institucional, que algunos regidores @ pusieran su número telefónico a disposición de los ciudadanos, o su correo electrónico, a efecto de que las quejas por negligencia y carencia de este servicio fueran bien canalizadas y con esa intervención atendidas. Se le puede ocurrir a alguien argumentar en contrario que a SAPAL no se le debe presionar, dado que es organismo autónomo; esa salida de pie de banco, sería descomunal, absurda.

Y me pregunto e inquiero el motivo por el cual, hasta ahora no se ha puesto la Procuraduría Federal del Consumidor, en el plano de servir no solamente a los usuarios que, por negligencia, no atiende Sapal, sino a cuantos demandan un servicio para subsistir.

Es tiempo ya que al ser humano se le vea y considere con su alta dignidad. Población marginada debiera ser atendida por sentido no únicamente social sino simplemente humano en tratándose del vital líquido.

No se requiere que "el Barrio hable", en asambleas que propicia la Presidencia, porque es obvio que en el organigrama de carencias, el Municipio, tiene ya, respecto del agua, lo focos rojos o sea barrios y colonias , regulares o no, a los que la empresa sapalina ni oye y menos ve.

Pero, entendámoslo muy bien que la demanda de la regidora por la auditoría, debe ser atendida ya supuesto que de allí se verán claras fallas y aciertos a la vez que podrá concluirse que los muchos, no pocos, millones que el organismo tiene en bancos, deben ser aplicados para que los marginados beban y utilicen el agua que por humanismo elemental les corresponde.

