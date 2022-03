¿Y la soberanía, Apá?

Llamó mi atención el silencio y la docilidad de nuestros diputados ante la injerencista instrucción del embajador de USA, Ken Salazar, por el acercamiento México-Rusia, cito: “Eso nunca puede pasar,… nunca puede pasar”.

No nos hagamos tarugos, la expresión del embajador no fue un enunciado ni una recomendación ¡fue una instrucción!... Maía, mi nieta de trece años expresa: “Las palabras significan”, ¡No!, no debemos interpretar ni matizar lo dicho por el enviado del Imperio, dijo lo que dijo y no es casualidad, menos cuando hace solo una semana, el Presidente de USA, Joe Biden, declaró: “Creo que esto (la crisis en Ucrania) presenta algunas oportunidades importantes para hacer algunos cambios reales. Ya saben, estamos en un punto de inflexión; en la Economía del Mundo Liberal, no solo la economía mundial, en el mundo ocurre cada tres o cuatro generaciones. Como uno de mis principales militares dijo en una reunión de seguridad el otro día: 60 millones de personas murieron entre 1900 y 1946 y desde entonces establecimos un nuevo Orden Mundial. Mucha gente moría pero ni de lejos había un caos. Y ahora es el momento en que las cosas están cambiando. Va a haber un nuevo Orden Mundial y TENEMOS QUE LIDERARLO. Tenemos que unir al resto del “mundo libre” y hacerlo así, de todos modos”.

Ya la semana pasada en mi artículo en el a.m. advertía de los intentos imperialistas de USA para imponer un nuevo Orden Mundial, y la exitosa estrategia para “obligar” a los rusos a atacar a Ucrania, al abrir la posibilidad de que esta se incorporara a la Unión Europea y a la OTAN, una “línea roja” inaceptable para los rusos, cito: “Biden quiere un nuevo orden mundial bajo su control; en mi opinión, los principales instigadores de la guerra en Ucrania fueron los gringos. Rusia fue muy clara desde el 2008 hasta el 2021: Por seguridad nacional de Rusia, no podemos permitir que pongan misiles nucleares de la OTAN en Ucrania (mi frontera), por ello, imposible aceptar que Ucrania entre a la OTAN. Los gringos contraargumentaron diciendo que Ucrania era un país libre y soberano que podía ser parte de la OTAN y que estaban revisando su solicitud de ingreso, ello a pesar de que en 1991, al desintegrarse La Unión Soviética, la OTAN prometió no acercarse a Rusia, promesa incumplida.” Si a ello añadimos la abrumadora propaganda para presentar a Putin (aclaro, en lo personal creo que la invasión a Ucrania fue un error y es criminal, como lo fueron la invasión a Irak, la guerra contra Yugoslavia y la destrucción de Libia) y a Rusia como los malos de la película, el resultado es una opinión mundial que sataniza a todo aquel que ose no estar en contra de los rusos; lo que le da el poder a USA para, como santo inquisidor, señalar a los que no quieren enemistarse con Rusia y amenazarlos con sanciones, que avaladas por la borregada europea, representan un castigo y una amenaza real que empodera al Imperio, logrando así para los gringos, al margen de la ética y la moralidad, el objetivo propuesto de Joe Biden de liderar el nuevo Orden Mundial.

Adicionalmente y de forma anecdótica, los gringos incrementaron exponencialmente sus ventas de gas licuado a Europa, un 40% más caro que el gas ruso, bajo el falaz argumento de que comprar bienes a Rusia significa financiar su guerra contra Ucrania y cuidado, el santo inquisidor amenaza de nuevo, quién, vía compras de energéticos rusos apoye el financiamiento de la guerra contra Ucrania, será excluido del nuevo Orden Mundial y sancionado.

Conclusión: con una maniobra que el mismito Maquiavelo envidiaría, con una inteligente e inmoral estrategia Geopolítica, USA demuele la soberanía de los pueblos y entre otros, pone bajo sus órdenes a la Unión Europea, a la OTAN y a México, para, con amenazas y castigos obligar a la exclusión de Rusia, eliminando así a su principal competidor en la carrera armamentista, apoderándose del mercado de energéticos ruso, reforzando el posicionamiento del dólar y debilitando a China al estigmatizar a su principal aliado, para así, competir con ventaja y con amenazas en la guerra comercial que Trump le declaró a los asiáticos; ello al tiempo que hace el negocio de su vida vendiendo gas licuado caro y nutriendo su economía de guerra al obligar a todos, por la amenaza rusa y china, a incrementar su presupuesto armamentista y a comprar armas, que obvio, no podrán adquirir de los rusos ni de los chinos, los malos de la película.… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.