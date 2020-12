Hace 14 años escribí un artículo en este espacio como Consejero del IFE, criticando al Presidente Fox por hacer declaraciones políticas e intervenir en el proceso electoral. Era el 2006 cuando Fox sin algún rubor, intervenía con el poder presidencial en las elecciones incluyendo la lamentable historia del desafuero a AMLO -que también en este espacio critiqué ampliamente por ser una sucia jugada política de Fox-. Y es que Vicente Presidente hacía a favor de su partido y proyecto, abierto proselitismo; ya atacando, ya criticando, pero siempre soltando la lengua larga. Y fue entonces, cuando el siempre candidato López Obrador, con su pintoresco estilo populachero, puso en la inmortalidad a ese personaje plumífero: la chachalaca. Me refiero a esa ave de piernas y cola larga y con una cresta cuya piel está al descubierto en frente de los ojos y garganta, y que no deja de hacer ruido hasta que alguien, ya cansado y hasta el copete, le grita.

AMLO, entonces fastidiado e impotente por la intervención abierta del Presidente, le gritó a Fox: “¡Ya cállate, chachalaca !” Pero AMLO, hoy, hace exactamente lo mismo, pues casi todos los días, un día sí y otro no, el Presidente es víctima o de contradicciones entre lo que antes decía y ahora dice, entre lo que prometió y no cumple y –como en el caso de la mentada chachalaca- repite para otros lo que no quiso para sí. Es la condición humana. AMLO ataca ahora permanentemente a sus adversarios desde el poder presidencial, tal como lo criticaba a Fox. Aquí ya no sirven los argumentos de siempre que pone AMLO: “nosotros somos diferentes”, pues humana y socialmente, es lo mismo. Un ser humano que hace lo que antes criticaba.

El Instituto Nacional Electoral, gracias a la reforma constitucional que hizo el Congreso después de esos episodios que tuvieron Fox y AMLO, tiene que aplicar en estos tiempos, el llamado al Presidente, al Jefe del Estado Mexicano que es AMLO, para que deje de defender a diario a su proyecto político y a su partido, para atacar a sus adversarios. Ya lo sufrió antes y ahora, en consecuencia, debe dejar de hacerlo.

México ha tenido que inventar medidas para reducir, si no evitar, las intervenciones que, desde el poder, han hecho los Presidentes de la República. Una de las poquitas cosas buenas que tenía Peña Nieto, era abstenerse de intervenir (aunque hoy sabemos, que hacía cosas indebidas para intervenir desviando dineros públicos a las campañas electorales). No somos todavía una democracia consolidada y el poder presidencial es enorme y esto desequilibra la equidad en la contienda.

Sé que AMLO es necio y no escucha. Seguirá hablando como Fox desde el poder que da la investidura. AMLO olvida que es Presidente de todos los mexicanos y seguramente seguirá buscando por todos los medios, hacer proselitismo político desde su fuero presidencial. La oposición protestará ante el INE y el Presidente presentará réplicas legales y el asunto de la chachalaca irá el Tribunal Federal Electoral. No bastarán los llamados a la cordura y al respeto de la ley que hace el INE. AMLO sintiéndose siempre un luchador social y no un Estadista, dirá que le coartan la libertad de expresión. Se darán litigios y al final los tribunales darán su veredicto.

Lo que aprendemos de esta lección, es que la condición humana y el juego del poder, seguirán presentes en nuestra vida política. Ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Lo que impera en esto, es que los mexicanos todavía no somos demócratas; queremos siempre ganar, como sea. Por eso, hoy, como Consejero Electoral del INE, con la ley electoral en la mano, recuerdo ese grito de AMLO contra Fox y que aquí defendí y que hoy cualquier ciudadano podría decirle al presidente AMLO: “¡Ya cállate, Chachalaca!”

* Consejero local del INE.