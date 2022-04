¿YA ESTÁ contento el Presidente con su jueguito de la revocación? ¿Ya podemos pasar a hablar de cosas realmente importantes? Por ejemplo, sería bueno que alguien le explicara cómo es que su iniciativa de contrarreforma eléctrica atenta, por lo menos, contra seis capítulos del T-MEC y del acuerdo comercial con la región Asia Pacífico, el TIPAT.

LA TITULAR de Economía, Tatiana Clouthier, se ha salido por la tangente, diciendo que hasta que no se apruebe la reforma no podrá opinar sobre el asunto. Como si no hubiera en toooda la dependencia a su cargo alguien que pudiera cotejar la iniciativa con los acuerdos comerciales vigentes.

HACE APENAS unos días, México volvió a convertirse en el primer socio comercial de Estados Unidos. La recuperación económica de México, lo saben bien en Hacienda, podría ir colgada del dinamismo económico del vecino. Es evidente que lo que menos necesita México es iniciar una larga guerra jurídica y comercial con su más importante socio. Es de sentido común... algo que por lo visto no abunda en Palacio Nacional.



POR CIERTO que en las benditas redes sociales, un grupo de tuiteros se dio a la tarea de ponerse en contacto con todos y cada uno de los diputados de oposición, para preguntarles si se comprometían a votar en contra de la iniciativa presidencial de contrarreforma eléctrica.

EL RESULTADO fue que los 113 panistas, los 24 de Movimiento Ciudadano, los 72 priistas y los 15 del PRD, prometieron no apoyar el mamotreto que esta semana intentarán pasar Morena y sus aliados. A ver si es cierto que cumplen. Por lo pronto desde hoy habrá que poner especial vigilancia en San Lázaro, pues un nutrido grupo de morenistas está organizando una manifestación de apoyo a la contrarreforma constitucional, que más bien suena a intento de bloqueo para que no puedan entrar los legisladores de oposición. A ver cómo se ponen las cosas.



LA BUENA NOTICIA es que ayer quedó demostrada la eficacia y eficiencia del Instituto Nacional Electoral, pues a pesar de todas las adversidades, sacó adelante el ejercicio de revocación de mandato. Ni los ataques presidenciales, ni el recorte presupuestal, ni los desplantes de la 4T lograron frenar el funcionamiento de la maquinaria democrática.

LA MALA NOTICIA es que pese a este logro del INE, ya desde anoche Mario Delgado y otros personajes de la camorra morenista dejaron en claro que van por la demolición del instituto. Sería interesante saber de dónde viene tanto odio.



QUIEN no debe estar muy contenta es Claudia Sheinbaum, pues le volvió a fallar al Presidente. La votación en la Ciudad de México, con todo y el enorme acarreo, quedó por debajo de lo que se esperaba. Tal vez en Bucareli, en la Cancillería y en el Senado alguien esté muy, pero muy divertido.