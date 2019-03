Youtubers vs. Chayoteros

“Los periodistas subvencionados no pueden comprender que un servicio pueda hacerse desinteresadamente, acostumbrados, como están, a vender su independencia y su dignidad”.

Luis García Pimentel

Existen muchos tipos de periodismo, el oficio dista mucho de siquiera parecerse a una ciencia exacta: nadie, absolutamente nadie, tiene la verdad absoluta de absolutamente nada, de alguna forma, casi todo vale.

Hay reglas, eso sí, guías que pueden darnos una orientación sobre lo que podría ser el buen periodismo, por ejemplo, cultivar hasta donde sea humanamente posible la imparcialidad, pero sin descafeinar el trabajo; darle voz a todos, pero elegir un enfoque; confirmar varias veces la información, pero no convertirse en un repetidor de boletines oficiales… Vamos, que la cosa no es tan sencilla.

Entre tantas propuestas, hay también la del periodismo militante, Fox News la ejerce todos los días y todas las horas, aplauden y justifican a Trump al tiempo que se abalanzan fieros contra sus críticos. Se vale, lo hacen en el marco de su libertad y tienen un resultado irrefutable: sus poderosos números de audiencia.

Entonces, ¿será que el buen periodismo no necesariamente está ligado a los resultados de audiencias?, va un dato alentador, y no tanto, el Washington Post se coloca en lugar 80 en el ranking de los sitios más visitados de los Estados Unidos con más de 160 millones de visitas, aunque Breitbar, una web de grosero periodismo militante a favor de Trump, sin antecedentes en el medio como el WP, tiene 64 millones de visitantes, con un crecimiento sostenido mes a mes.

Entre el gremio mexicano hay un debate tan viejo como infructuoso, ¿son los youtubers periodistas?, ¿pueden competir en calidad y rigor con los medios y profesionales tradicionales?, ¿tienen derecho a asistir a las conferencias mañaneras del Presidente?, etc, etc, etc.

Los cuestionamientos se acrecentaron a raíz de que compañeros en la prensa denunciaron ser víctimas de mentadas de madre por seguidores de los youtubers a las afueras del Palacio Nacional en el marco de los 100 días del Gobierno de López.

Les gritaron ¡chayoteros!, ¡prensa vendida! y demás linduras, propias del nivel de debate que abunda en las benditas redes sociales.

Si gran parte de los youtubers que comentamos, además con brutal audiencia, no solo informan sesgadamente sino que además, adoctrinan para la causa de la 4T, resultando una suerte de intelectualidad orgánica oclocrática digna de la miseria que nos retrata como pueblo… era obvio que le gritarían a los medios “chayoteros”.

Al final, el periodismo se debe a su público y si el público ha optado por creer en las fake news y considerar el chingamadrismo como una muestra de valentía frente al régimen pues… Nos jodimos.

De colofón

“El neoliberalismo es el camino que conduce al infierno”, lo dijo Hugo Chávez, en sus primeros días de Gobierno… No hay de qué preocuparse, aquí ya lo derrotamos y tenemos quién nos conduzca al paraíso.

@LuisCardenasMX