***ZAPOTILLO, LEJOS

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) no ven luz con el proyecto de El Zapotillo.

El plazo más optimista es de nueve meses para que se resuelva la demanda de Abengoa.

*PRESA, SIN DEFINIR

Mientras tanto tampoco se le mueve a la altura de la cortina de la presa, quedó en poco menos que los 80 metros, que para León y los Altos de Jalisco son suficientes para cumplir con el abasto garantizado por decreto de 1995, no así para la zona conurbada de Guadalajara que la requiere de 105 metros.

*LEÓN TIENE SED

Hoy estamos igual que hace un año, y que hace dos, todos dicen en el discurso que El Zapotillo va, en los hechos nadie tiene ni idea de cuándo se retoma el acueducto que apenas iniciaba. Y León tiene sede.

*** CORTAZAR Y LA GUARDIA

El alcalde de Cortazar, Ariel Corona, anunció en Twitter que realiza las gestiones ante el Gobierno Federal para que ese municipio sea sede de la Guardia Nacional, “pronto tendremos noticias”, dijo. Ya el Municipio habría ofrecido un terreno a la Sedena para construir la base y la respuesta fue positiva.

* CUATRO BASES

El primer anuncio del Gobierno Federal era que en Guanajuato habría cuatro bases con 600 elementos en cada una, y se ubicarían en Uriangato, Celaya, Salamanca e Irapuato, para cubrir 20 municipios. Y en la semana que termina el Gobernador incluyó como sede a Yuriria (pero no refirió a Uriangato).

* DIEGO CON BUCIO

Ahora hay que ver dónde encaja Cortazar si aterriza su negociación de una base, pues se le tiene incluido en la región que abarca a Uriangato, Moroleón, Salvatierra, Santiago Maravatío y Yuriria. El Gobernador se estará reuniendo pronto con Luis Rodríguez Bucio, el titular de la Guardia Nacional.

* MESAS DE COORDINACIÓN

El 26 de marzo con la presencia en Guanajuato del subsecretario Federal de Seguridad, Leonel Cota, se instalaron las Mesas de Coordinación para esas regiones de Irapuato, Celaya, Salamanca y Uriangato, y en un comunicado (porque ni siquiera se convocó a la prensa a una reunión de tal importancia en el C5i) dijeron que se integraban 600 elementos de Sedena, Marina y Policía Federal en cada una.

* LOS REFUERZOS

Unos días antes, el domingo 17 de marzo, se anunció el arribo a la entidad de mil 600 efectivos de la Sedena (400 elementos en cada una de las cuatro regiones prioritarias), y se dijo que en las próximas horas se integrarían 800 elementos más de la Policía Federal, lo que sumaría el prometido de los 2,400.

* ...NO ERA ARISCA

Por los discursos se entendería que los refuerzos federales para Guanajuato ya están aquí, trabajando.

Pero eso no lo sabemos, así nos dijeron con la Brigada Militar de 3 mil elementos para la que se construyó el gran cuartel en Irapuato y de la que hoy no sabemos cuántos policías militares tenemos.

* ALISTAN TERRENOS

Así que la realidad no la sabremos hasta que la Guardia Nacional entre en operaciones como tal. Por lo pronto los ayuntamientos que tendrán las bases alistan los terrenos para que la Sedena las construya. No está de más decir que el Estado y los municipios no deben, con ese apoyo, dormirse en sus laureles.

*** OPACIDAD CAJETERA

Los panistas del Ayuntamiento de Celaya, que se oponen a abrir al público las sesiones de consejos y comisiones, se fueron de boca cuando en una reciente reunión de capacitación el director del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, José Alfredo Alcántar, les dijo que deben partir de que toda, sí, toooda la información es pública, cuando su principio es el contrario.

* LA RESISTENCIA

Se sabe que en tal reunión, como siempre brotaron algunos soldados de la opacidad, como el síndico Jorge Armengol, quien volvió a pronunciarse pues los procesos deliberativo finalizan hasta que suben a sesión de Ayuntamiento. El funcionario del IACIP escuchaba y repetía que lo público es público. Punto.

* ELVIRA, AL MARGEN

La alcaldesa Elvira Paniagua, quien en la campaña se dijo una convencida de que deben ser públicas, ahora sólo dice que su papel es motivar a los regidores a abrir las comisiones, que ella no decide ahí. En León hace rato que las sesiones de comisiones son públicas, pero en Celaya les vale. ¡Qué bárbaros!