niunomas Celaya despierta

En Celaya gritan ¡Ya basta! La ciudad vive en el caos de la inseguridad. Golpeada por la violencia, padece una guerra entre cárteles del crimen organizado. Los resultados de la política pública contra el crimen en Guanajuato son fatales. Literalmente mortales.

El problema viene desde el sexenio pasado. Miguel Márquez Márquez tuvo la desgraciada idea de decir que “se estaban matando entre ellos”. ¿Quiénes eran ellos? Cualquier gobernante con un mínimo de sentido común y humanidad, no puede juzgar a priori quiénes son ciudadanos buenos y cuáles son malos. Y para los que se ostentan como piadosos católicos, debería ser una vergüenza tolerar crímenes como si se tratara de lucha libre entre grupos rivales. O resignarse y decir que no hay remedio.

Además de homicidios, Celaya sufre por la extorsión y el “cobro de piso”. La Policía pasa la mitad del tiempo entregada a navegar entre uno y otro bando de los cárteles que disputan la plaza. La alcaldesa Elvira Paniagua aparece sólo en video porque no tiene la menor idea de cómo enfrentar el problema. Ahora suplica ayuda a la Federación y al Estado porque nada funciona.

La criminalidad trasciende a los ciudadanos y pega duro a los servidores públicos. Fue asesinado el investigador antinarcóticos de la Fiscalía; el director de la Policía falleció en una lluvia de balas y luego un sucesor salvó la vida de milagro (por el blindaje de su camioneta) cuando lo emboscaron en plena carretera a Salamanca. Renunció de inmediato. Al actual secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Simental, le asesinaron a seis policías, compañeros de la Federal. Resiste el puesto más por honor que por prudencia.

El viernes pasado, la comuna entró en shock cuando mataron a cinco personas en un verificentro. Entre ellas estaba Andrés, un joven conocido por su calidad humana. Dos Carlos, padre e hijo; Herminio y Benjamín, miembros de la comunidad Cristiana de Guanajuato.

En las redes sociales piden firmas de apoyo en change.org con la siguiente explicación:

Andrés fue a verificar su automóvil y lo asesinaron, Andrés como muchas otras víctimas celayenses, perdió la vida sin deberla ni temerla, estamos cansados de la inseguridad que se vive desde hace mucho tiempo en Celaya, en Celaya no se puede estudiar, no se puede crecer, no se puede emprender, no se puede soñar, es tanto el miedo que todos los ciudadanos vivimos el día a día, la incertidumbre de ¿qué es lo que va a pasar hoy?, ¿o de qué forma te van a extorsionar?, ¿o de qué forma te van a robar?, ¿o de qué forma te van a secuestrar? No nos queremos quedar pero tampoco nos podemos ir… queremos nuestra ciudad y nuestra tranquilidad de regreso.

En Celaya hay un fracaso inocultable en los tres niveles de gobierno. Ni la Federación, el Estado o el Municipio tienen una estrategia coordinada. Lo mismo sucede en todo Guanajuato, sólo que en Apaseo, Celaya, Salamanca e Irapuato se concentra la más alta criminalidad.

Y no sólo es Andrés, son: Virgina, Dalinda y Martha, quienes perdieron la vida en la tortillería en la que trabajaban; Martha estaba embarazada. O los hermanos Diego, Rogelio y Ulises, asesinados en junio; o el estudiante Arturo a quien mataron de regreso a casa; o a Gabriel, alumno del Tec Regional, muerto después de asaltarlo cuando esperaba el camión. La lista sigue y sigue. Cada vida segada, cada familia destruida son motivo para la indignación. Sobrada razón para que haya cambios urgentes que la sociedad pide a gritos. #justiciaxandres #unidosxcelaya #niunomas