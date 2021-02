Bares de Querétaro desilusionados en primer fin de Escenario B por COVID

Querétaro, Qro.- Cantinas y bares de Querétaro no han experimentado un beneficio tras el cambio al Escenario B por COVID, debido a que la reducción de aforos no les permite generar muchas ventas ya que sus potenciales clientes aún no muestran confianza en estos espacios, aseveraron representantes y empleados del sector.

El presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, Rogelio Garfias, consideró que estos primeros días de reapertura no han cumplido con las expectativas para la mejora en los ingresos, además de que algunos negocios no respetaron todas las medidas y no recibieron sanciones, lo que calificó como una competencia desigual.

Muchos (locales) no cumplieron y eso nos puso en desigualdad de oportunidad, además de que las fiestas privadas también siguen siendo competencia para nosotros", apuntó.

Este fue el primer fin de semana de apertura con servicio al público con Escenario B por COVID para los restaurantes y bares en Querétaro. Foto: Alan García

Andrea Olvera es mixóloga y lleva 5 años trabajando en el bar ‘Backstage’ del Centro Histórico, y resaltó que el pasado viernes fue el día de mayor actividad en todo el fin de semana, no obstante, reconoció que hubo una mayor presencia por parte de elementos de seguridad, lo que pudo generar desconfianza en los asistentes.

A mis compañeros sí les tocó una revisión, contaron a la gente que estaba adentro más los que estaban trabajando… aunque no nos cerraron sí fue algo molesto para los clientes", declaró.

De acuerdo con información de la Unidad Especial Anti-COVID-19, durante todo el fin de semana sólo se suspendieron 3 bares en todo el estado, 2 en la capital y 1 en el municipio de Corregidora, no obstante, realizaron 128 recorridos de verificación durante los 3 días para checar el cumplimiento de las medidas.

Por otra parte, de acuerdo con datos de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, antes de la reapertura por el cambio de escenario, sus integrantes se vieron obligados a realizar pruebas rápidas de COVID a todo su personal disponible, en las que no hubo un caso positivo.

Rogelio Garfías apuntó que la recuperación en el sector dependerá de que exista más tiempo para la reapertura, ya que los ingresos directos que se puedan obtener desde el consumo de bebidas y alimentos, será destinado a solventar la deuda que muchos empresarios adquirieron para mantener el funcionamiento de sus locales.