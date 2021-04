COVID en Querétaro: Hospitales del IMSS dejarán de atender casos sospechosos

Querétaro, Qro.- La delegación estatal del IMSS informó que el Hospital General No. 1 y el General de Zona No. 3 dejarán de prestar atención a pacientes con casos sospechosos de COVID en Querétaro, por lo que el único centro destinado para estos casos será el Hospital General No. 2 de El Marqués.

Dichos nosocomios que suspendieron las atenciones se localizan en los municipios de Querétaro (5 de febrero) y San Juan del Río, mientras que el hospital que sí continuará evaluando a los pacientes se ubica en la colonia La Pradera, en el municipio de El Marqués.

De acuerdo con la delegación, la suspensión se debe a un proceso de reestructuración y recuperación en el área de servicios médicos, por lo que tuvieron que direccionar este tipo de evaluaciones al único centro con la capacidad de soportar el mayor número de citas o urgencias médicas por síntomas de COVID.

A partir de este anuncio, el protocolo indica que los Hospitales 1 y 3 pueden realizar las evaluaciones a derechohabientes, pero en caso de declarar caso sospechoso deberán ser atendidos en el Hospital 2, incluso si necesitan hospitalización, pues ahora este nosocomio será el concentrador.

Del mismo modo, las Unidades Médicas Familiares que cuenten con espacios de atención respiratoria deberán canalizar todos sus casos y pacientes al mismo hospital, pues la reestructuración de servicios médicos también afectará a estas clínicas.

De acuerdo con la Red IRAG, los Hospitales 1 y 3 mantienen ocupaciones generales del 7% y 13% respectivamente. Por su parte el Hospital No. 2 tiene un 23%, la segunda ocupación más alta tras el Hospital General de Cadereyta con 29%.