COVID en Querétaro Hoy 10 de abril noticias en vivo

Querétaro, Qro.- En el último reporte sobre números COVID en Querétaro de hoy, se reportaron 171 nuevos casos confirmados y 7 nuevas defunciones, datos que ya suman 63 mil 411 casos totales acumulados y 4 mil 428 defunciones totales.

Nuevamente se mantiene una estabilidad, con un leve descenso, en casos confirmados con 171. El reporte baja con relación al día anterior, y se viene acompañado con una caída en casos activos que llega a menos de los mil, lo que ya son números cercanos a los vistos a mediados del año pasado antes del crecimiento de la pandemia.

Las defunciones se mantienen estables con 7 por segundo día consecutivo, algo que no se lograba en estos niveles desde principios de marzo, no obstante, aún no es posible determinar si no existirá un nuevo incremento que llegue a alcanzar los niveles de entre 20 y 30.

La ocupación hospitalaria vuelve a tocar su mínimo histórico de 22% general, por lo que tras 5 días estable llega a encontrar una nueva reducción, ahora dividida en un 28% para las camas con ventilador y 20% para las camas sin ventilador, de acuerdo con la Red IRAG.

Los pacientes hospitalizados subieron a 259 junto con 110 en la Unidad de Cuidados Intensivos con un pronóstico grave. Los pacientes con aislamiento domiciliario volvieron a subir ligeramente a 443 y continúan los mismos 7 en la Unidad Médica de Aislamiento.

De acuerdo con la plataforma de COVID Conacyt, estos son los casos confirmados y defunciones acumuladas por municipio:

Casos COVID en Querétaro hoy Casos confirmados Defunciones Querétaro 47,237 2,658 El Marqués 3,644 231 Corregidora 4,100 171 Huimilpan 236 21 Amealco de Bonfil 276 27 San Juan del Río 5,448 467 Pedro Escobedo 1,413 97 Tequisquiapan 658 86 Colón 462 42 Tolimán 238 12 Ezequiel Montes 430 37 Cadereyta 842 72 Peñamiller 109 9 San Joaquín 123 3 Pinal de Amoles 146 4 Arroyo Seco 74 1 Jalpan de Serra 487 5 Landa de Matamoros 66 4