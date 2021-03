COVID en Querétaro: autoridades no descartan presencia de una nueva variante

Querétaro, Qro.- Si bien los casos de COVID en Querétaro están en una etapa de descenso, no se descarta la llegada de una nueva variante del virus a la entidad, específicamente de la denominada como B117 surgida en Reino Unido y que es más contagiosa, afirmó la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón.

La funcionaria explicó que, de forma rutinaria, tanto Querétaro como todos los estados de la república envían muestras de sus pacientes al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), institución que analiza cada caso en busca de detectar cambios o variantes en los virus que circulan en cada entidad.

Fue así como la semana pasada, el vecino estado de Guanajuato confirmó la presencia de la B117 tras un reporte del INDRE. Por su parte, Pérez Rendón aseveró que hasta el momento no han recibido una notificación similar para Querétaro, no obstante, no descartan que esta pudiera aparecer en las muestras que se analizarán durante los próximos meses.

‘Es un proceso muy tardado, el INDRE tiene diariamente más de 100 muestras en proceso, por lo que en las próximas semanas es posible que nos den un resultado positivo a alguna variante’, acotó.

En este sentido, la funcionaria precisó que el INDRE estará dando prioridad a las muestras de pacientes que hayan realizado recientes viajes al extranjero (sin importar el país), ya que existen reportes de que la B117 ya se encuentra esparcida por todo el mundo.

En términos epidemiológicos, Pérez Rendón confirmó que está variante tiene una mayor facilidad para contagiarse, por lo que un incremento acelerado de casos sería el primer indicio de su presencia, lo que podría provocar un aumento en las medidas de salud, aunque descartó un nuevo confinamiento.

‘Los mecanismos de prevención siguen siendo los mismos sin importar la variante, uso de cubrebocas, sana distancia, desinfección de superficies… a pesar de ser más contagiosa, afortunadamente no implica una mayor gravedad de casos’ acotó.

Sin embargo, reconoció que la mayor facilidad de contagio sí podría tener efectos graves en los grupos de riesgo ya establecidos, como adultos mayores, personas con comorbilidad y con una mayor probabilidad de casos son síntomas en personas jóvenes o menores de 30 años.