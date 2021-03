Querétaro, Qro.- A más de un mes de contraer la enfermedad, algunos pacientes con cuadros graves de COVID en Querétaro se ven obligados a realizar terapias para recuperar al sistema respiratorio, pues aún dados de alta, corren el riesgo de que su oxigenación vuelva a caer por debajo del 80%, lo que supondría nuevos daños al cuerpo.

Juan Carlos Padilla comenzó con síntomas de COVID el 18 de enero de 2021, durante los primeros 5 días los síntomas fueron aumentando de intensidad, y para el 29 de ese mismo mes su situación se volvió crítica, al punto de perder movilidad en el cuerpo casi en su totalidad.

‘Mi temperatura estaba por arriba de los 39 grados… no podía comer, ni me podía mover un centímetro sin sufrir una crisis de tos y asfixia que me dejaban muy débil’, recordó.