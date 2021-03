Querétaro, Qro.- Los pacientes que hayan sufrido COVID en Querétaro, pero que se hayan recuperado satisfactoriamente, no necesitan realizarse una nueva prueba PCR pues puede volver a arrojar un resultado positivo aunque el paciente ya no contagie el virus, refirió el vocero organizacional, Rafael López González.

El funcionario recalcó que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la Secretaría de Salud de Querétaro (SESEQ), no recomiendan la aplicación de pruebas PCR para poder dar el alta médica, ni tampoco para determinar si una persona puede volver a sus actividades, pues estas también reaccionan ante fragmentos del virus.

De acuerdo con la SESEQ, los tiempos del tratamiento consisten en respetar el periodo que duren los síntomas más intensos (aproximadamente 14 días) y una vez terminados, mientras el paciente muestre visibles señas de mejoría y una mayor oxigenación, es cuando se determina darlo de alta.

No obstante, López González advirtió que si bien hay cierto grado de inmunidad para los pacientes recuperados y dados de alta, aún no hay evidencia que respalde la eficiencia de estos anticuerpos generados por el cuerpo de forma natural, además de que se continúa estudiando el tiempo de protección que puedan tener.

‘Aunque después de la enfermedad tengas cierto grado de inmunidad, es un hecho que los casos de reinfección de COVID-19 son cada día más frecuentes’, recalcó.

Para las personas que no hayan contraído el virus o que sean asintomáticas, el vocero enfatizo en la necesidad de mantener en todo momento las medidas de salud, mismas que son complementarias, por lo que es necesario hacer uso de la mayoría de las recomendaciones en todo momento.

‘Sólo hacer uso de cubrebocas, sin sana distancia, sin lavado constante de manos, sin mantener espacios ventilados, no garantiza protección contra el virus’, subrayó.

Finalmente, la Vocería Organizacional recordó la recomendación de no asistir a lugares especiales para recibir el equinoccio de primavera para evitar aglomeraciones, así como evitar salidas de cara a las festividades de Semana Santa para no pasar al Escenario C.