COVID en Querétaro: teatros buscan tener aforo al 50%

Integrantes de la Red de Teatros y Foros están a la espera de iniciar mesas de trabajo con el Comité Técnico de Salud estatal para solicitar, entre otras cosas, que les permitan un mayor aforo, debido a que las medidas implementadas por el Escenario B por COVID en Querétaro solo permiten 25 por ciento.

Reunidos en conferencia de prensa, los artistas buscan mejorar la comunicación con la autoridad y asegurar que se pueda mantener la apertura de sus espacios pese a un eventual regreso al Escenario C.

La vocera de esta organización, Jessica Zermeño, reconoció la labor de las autoridades estatales contra la COVID en Querétaro, no obstante, indicó que el trabajo de la comunidad teatral se ha concentrado en brindar un espacio seguros a sus espectadores al igual que otros gremios que sí tuvieron permitida su operación durante las semanas pasadas.

Zermeño apuntó que el primer punto de las reuniones con el Comité Técnico de Salud, será el de ampliar el aforo permitido de espectadores, del 25 al 50 por ciento.

Abrir las puertas con un aforo del 25% apenas servirá para cubrir los costos de nuestros teatros, para pagar nóminas y para no cerrar de forma definitiva”, reconoció.

La representante consideró que, con el cumplimiento de todas las normas y protocolos de seguridad, los teatros y foros deberían permitirse una capacidad de 50 por ciento para el actual Escenario B y de un 25 por ciento en el Escenario C, sin que la suspensión total de actividades sea una opción a considerarse.

Asimismo, la Red de Teatros pidió el apoyo de las y los fanáticos del teatro en Querétaro para acudir a las obras de los próximos fines de semana, pues la actividad en las carteleras tendrá su regreso desde este viernes 19 de febrero, pero siendo respetuosos con los lineamientos actuales.

Nos enfrentamos a una serie de necesidades y gastos que desafortunadamente no resuelven nuestra situación real, por eso es de vital importancia el continuar laborando y que los telones no se vuelvan a bajar, porque muchos no volverían a subir”, advirtió.