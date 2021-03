Querétaro, Qro.- La Vocería Organizacional reconoció que la semana pasada hubo un incremento en los casos activos (transmisores) de COVID en Querétaro, lo que terminó provocando más contagios confirmados y que desembocará en un aumento en las defunciones dentro de las próximas 3 semanas.

El vocero organizacional, Rafael López González, precisó que los casos activos tuvieron un aumento del 17% en sólo una semana, lo que se traduce en 269 transmisores más del virus que estuvieron en contacto con varias personas a lo largo de 7 días; esto sumó un máximo de mil 853 activos.

López González recordó que la semana pasada hubo una reducción y nueva distribución en las camas del estado, pues se eliminaron algunas del Anexo del Hospital General para trasladarlas a los municipios de Jalpan y Cadereyta, además de que el Nuevo Hospital General también recibió camas que no están destinadas para pacientes COVID.

En este sentido, la ocupación hospitalaria, sufrió un incremento, pasando del 36% promedio en la última semana de febrero, a un 42% durante la primera semana de marzo. A inicios de esta semana, la ocupación está en 44% de acuerdo con la Red IRAG.

El funcionario exhortó a la población de Querétaro a reforzar las medidas de salud, especialmente la de no salir de casa salvo por motivos necesarios, pues consideró que el incremento presentado durante la semana pasada se dio por un aumento en la movilidad de la gente al entrar al Esenario B.

Nunca dejamos de incluir como una de las medidas de prevención más importantes, que sólo salgas de tu casa por los motivos más indispensables como trabajo o abasto’, recalcó.

Para esta semana, López González solicitó reforzar esta medida, además de no acudir a reuniones o fiestas, así como no consumir en lugares como restaurantes o bares que no respeten todas las medidas sanitarias, así como un obligatorio uso del cubrebocas al salir de casa por cualquier traslado indispensable.