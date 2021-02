Confusión en aplicación de vacuna contra COVID en Querétaro

Pedro Escobedo, Qro.- Jesús Altamira, habitante de la colonia El Chamizal, tardó dos horas para poder ingresar a recibir la dosis de la vacuna contra COVID-19, llegó antes pues no sabía la hora exacta en la que sería atendido por el personal que participa en la campaña en Querétaro.

Tengo mi folio y me dieron una hora, pero no sabía si tenía que estar aquí antes para cualquier cosa, me espera unas dos horas, y ahorita ya me llamaron para poder ingresar” declaró.