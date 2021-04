Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo: buscan visibilidad

Querétaro, Qro.- En el marco del 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, así como todo abril como mes para dar visibilidad a esta condición, organizaciones sociales invitan a usar el color azul y participar en la Caminata Virtual #UnidosporElAutismo 2021como una forma de conmemorar la fecha y mostrar empatía con quienes experimentan esta condición.

Por segundo año consecutivo se realizará un evento para tratar de hacer conciencia y recaudar fondos para impulsar a los centros y asociaciones que trabajan por esta causa en toda la República Mexicana.

Este año la Caminata Virtual hará un día de transmisión vía streaming, con paneles, testimonios, cápsulas informativas y mucho entretenimiento con influencers, cantantes y celebridades que se suman a la causa a favor del autismo. Para participar solo se debe acceder a https://unidosporelautismo.org/

¿Qué es el TEA?

El Trastorno de Espectro Autista (TEA), comúnmente conocido como autismo, es una condición neuronal que limita la comunicación, el lenguaje, las relaciones sociales, la conducta y la integración social de las personas.

De acuerdo con la Clínica Mexicana de Autismo, en nuestro país aproximadamente 1 de cada 115 niños nace con esta condición, es decir, sólo el 0.86%.

Si bien el TEA no presenta síntomas (no es una enfermedad), sí hay ciertas características visibles en los primeros años de la infancia que pueden indicar un cierto grado de esta condición: falta de atención, nulo o poco desarrollo del lenguaje, comportamiento rutinario o repetitivo, dificultad para socializar, habilidades excepcionales en ciertas actividades, etc.

La mejor forma de tratar el TEA es la detección temprana desde los primeros 5 años de vida, no obstante, debido a lo complejo en sus características y la falta de información, muy pocos padres y médicos pediatras pueden encontrar casos leves de esta condición.

A pesar del tratamiento, esta condición se mantiene toda la vida aunque con menor intensidad.