Elecciones 2021: Mario Delgado aplaude baile de Celia Maya sin cubrebocas

Luego de que la candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García, fue exhibida en un video que se viralizó en redes sociales, donde se le observa bailando en un evento masivo, sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo celebró que su candidata haya generado escándalo pues así se logró convertir en nota nacional.

El dirigente del partido Morena no comentó nada sobre las medidas sanitarias que ocasionaron los cuestionamientos sobre Celia Maya, tampoco respondió sobre el evento multitudinario en el municipio de San Juan del Río.

Solo se concentró en minimizar la conducta de la candidata al señalar que si hablan de ella es porque la oposición está preocupada, y para él, este es un indicador de que “van muy bien”.

Mario Delgado aprovechó para señalar al candidato del Partido Acción Nacional, Mauricio Kuri González, de quien recordó que en algunos artículos periodísticos se le fincan relaciones con presuntas actividades irregulares, así como con personalidades identificadas por supuestas acciones ilícitas.

Si Celia Maya usa o no cubrebocas y se convierte en nota nacional, me confirma que vamos muy bien, digo, qué bueno que se haga escándalo por eso, pero que no se le olvide a la gente, el verdadero escándalo está del otro lado, cómo el candidato del PAN está vinculado en ese fraude de la caja, y que crean que pueden tapar con un cubrebocas. Eso lo va a ver la gente tarde o temprano, un fraude tan grande como ese, no hay cubrebocas que lo tape”, expresó el dirigente morenista.