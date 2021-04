Querétaro, Qro.- Abigail Arredondo, candidata priista en las elecciones 2021, no busca eliminar la empresa Móvil Qrobús ni sus concesiones dentro de sus propuestas para mejorar el transporte público en el estado, pues consideró que el sistema requiere de "orden" para mejorar el servicio.

En este sentido, la candidata precisó que la empresa podrá mantenerse siempre y cuando dejen de priorizarse "los beneficios" para los concesionarios en cuanto a la disposición de rutas, horarios y traslados, pues consideró que estas son las mayores afectaciones a los usuarios.

"Se trata de orden, no puede ser que sigamos permitiendo que una ruta no llegue a una colonia o no pase a cierta hora porque la empresa no quiere... lo que quiero hacer es poner orden", apuntó.