Querétaro, Qro.- La candidata del PRI a la gubernatura, Abigail Arredondo Ramos, detalló que creará una defensoría especial para mujeres como una de sus propuestas rumbo a las elecciones 2021 en Querétaro, con el objetivo de dar acompañamiento a quienes acudan a levantar una denuncia por violencia de género.

La candidata precisó que esta defensoría deberá brindar protección y promover una cultura de la denuncia contra agresores o violentadores, pues reconoció que muchas mujeres no abren un proceso formal por temor a las instituciones, mismas que incurren en actos de revitcimización contra ellas.

‘Muchas me dicen que cuando voy a denunciar termino más violentada, porque sigue sucediendo, les preguntan cómo van vestidas o qué estaban haciendo en lugar de atenderlas’, denunció.

Aunado a lo anterior, la candidata recalcó que no existen protocolos de atención ni capacitación a funcionarios públicos en materia de violencia de género, por lo que buscará que la defensoría cuente con elementos (todas mujeres) que brinden atención personalizada para cada caso en los distintos niveles de gobierno.

En este sentido, la priísta sumó la propuesta de mejorar la formación de las policías municipales en temas de proximidad y acercamiento con las colonias y comunidades, sumándolas a un programa de atención psicológica y sociológica para disminuir los niveles de delincuencia que afectan tanto a mujeres como hombres en el estado.

Sobre el trabajo de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular compartirá 2 años con la próxima administración estatal, Arredondo aseveró que en caso de ser electa buscará tener más contacto con el personal de base en esta dependencia, sin desatender un trabajo coordinado con el fiscal.

‘Yo me he topado con personas al interior de las dependencias y la gran mayoría de estos funcionarios del día a día tienen un compromiso, no con una persona, sino con Querétaro’, acotó.