Querétaro, Qro.- Los candidatos de Fuerza Por México y Redes Sociales Progresistas, Juan Carlos Martínez y Miguel Nava respectivamente, coincidieron en un restaurante del Centro Histórico de la ciudad, donde advirtieron de la posibilidad de una “elección de estado”, en estas elecciones 2021 en Querétaro.

Aclaró Juan Carlos Martínez que el encuentro fue casual, pero que sí coinciden en un proyecto en común, que es quitar al partido que hoy está en el poder. Ambos candidatos precisaron que no buscan declinar uno a favor del otro.

Según Miguel Nava, es factible que el Partido Acción Nacional se vea involucrado en una judicialización del proceso electoral por posibles compra de votos y excesos en los gastos de campaña; además de que el órgano electoral no está fiscalizando los gastos de los candidatos panistas.

“Vemos al Instituto Nacional Electoral cómplice del Partido Acción Nacional, podemos ver el estado tapizado con publicidad y eventos que no se están fiscalizando. Vean las brigadas de jóvenes que no se están fiscalizando porque eso no es gratis, esos jóvenes cobran. Una situación muy distinta a la que se esta reportando al portal de fiscalización” explicó Nava Alvarado.