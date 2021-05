Querétaro, Qro.- Bety León, candidata a la gubernatura en las elecciones 2021 en Querétaro, denunció que el actual gobierno estatal no ha cumplido con los compromisos de agenda de la juventud queretana, y recalcó que este sector de la población atraviesa una etapa de depresión y olvido.

En este sentido, la candidata calificó como ‘letra muerta’ a las legislaciones y puntos del plan de desarrollo que ven por el apoyo a la población joven, como el caso de la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes en el Estado de Querétaro, específicamente en temas de impulso económico, salud y participación ciudadana.

‘Tenemos letra muerta en las leyes del estado, no se genera interés en el recurso para apoyar a los jóvenes cuando una parte del presupuesto estatal tiene que ir destinada a la juventud’, destacó.

La candidata precisó que los jóvenes en Querétaro experimentan una época de ‘presión’ ante la falta de incentivos para: conseguir un empleo sin experiencia laboral, consolidar un emprendimiento, oportunidades para la educación.

Aunado a lo anterior, recalcó que existen casos de rechazo (incluso en los núcleos familiares) a las y los jóvenes que no desean formar una familia y no son respaldados en su planeación personal, así como a quienes expresan su sexualidad o forman parte de la comunidad LGBTI+ y que también son excluidos.

‘Hay temas delicados, desde jóvenes que no son contratados, hasta quienes no tienen la posibilidad de continuar sus estudios, que no encuentran respaldo del gobierno porque somos considerados sin criterio para avanzar por el gobierno.