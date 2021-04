Querétaro, Qro.- Bety León, candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, comenzará una semana para promover la despenalización de la marihuana, así como su uso lúdico y medicinal, como parte de su campaña rumbo a las elecciones 2021 en Querétaro.

La candidata recordó que, a nivel federal, el Congreso de la Unión se encuentra realizando adecuaciones a la iniciativa aprobada en marzo para despenalizar su uso, no obstante, su campaña buscará promover la autonomía de cada persona en la decisión de consumirla, así como informar sobre los beneficios y riesgos de la marihuana para uso lúdico.

‘Tenemos que empezar a dar paso a esta nueva realidad… no debemos imponer un ideal de excelencia, sino permitir que cada individuo elija su propio plan de vida, respetando su autonomía, es decir, libre desarrollo de la personalidad’, acotó.

La abanderada propuso respetar lo dispuesto en la legislación federal y transmitirlo a Querétaro, con el objetivo de que el uso de la marihuana deje de ser un ‘tabú’ o alejado de la ciudadanía, pues recordó que el consumo ya es una realidad en el estado y buscará promover los distintos usos médicos e industriales que la sustancia permite.

Bety León reconoció que uno de los riesgos en este tema son las afectaciones a los menores de edad, no obstante, recalcó que la medida para evitar el consumo en dicho sector de la población es educar y restringir el acceso como ocurre con el alcohol, el tabaco y otras sustancias adictivas.

‘De la misma manera que se educa a los niños para no alcoholizarse, para no fumar cigarros siendo menores, o que las azucares pueden hacerles daño a la salud, de ese mismo modo hay que educarlos para no consumir marihuana aunque sea legal’, acotó.