Querétaro, Qro.- Celia Maya García, candidata de Morena en las elecciones 2021 en Querétaro, reconoció que hay "tristeza" entre los militantes de su partido por la designación de Arturo Maximiliano como candidato a la presidencia municipal capitalina, no obstante, descartó que existan divisiones en su proyecto.

En este sentido, la candidata recordó que el proceso de selección se hizo mediante la Comisión Nacional de Encuestas desde la dirigencia nacional, por lo que Morena Querétaro no tuvo incidencia en el proceso, situación que conocían todos los aspirantes y que acordaron respetar al momento de darse los resultados.

Ante el llamado de Miguel Nava Alvarado, candidato del partido Redes Sociales Progresistas, para que gente inconforme con Morena pueda sumarse a su proyecto, Celia Maya descartó que pueda existir una "desbandada" interna, pues recalcó que el proceso estaba abierto a todas las ciudadanas y ciudadanos (además de militantes) que quisieran sumarse.

"Todos en Morena estábamos esperando estas designaciones, no con los estos candidatos precisamente... a pesar de la tristeza que nos pudiera generar el momento, veníamos con la convicción de salir adelante", apuntó.

Sobre la reincorporación de Ángel Balderas Puga (que fue uno de los aspirantes para presidente municipal de Querétaro) como dirigente estatal de Morena, la candidata dijo desconocer su postura, no obstante, recordó que en conversaciones previas acordaron ir "en unidad" por el proyecto político rumbo a la gubernatura.

"No lo he visto (a Balderas Puga), no sé cuál será su sentir, pero habíamos acordado ir juntos porque este proceso fue una encuesta que realizó el comité nacional y esos fueron los resultados", aseveró.