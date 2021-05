Elecciones 2021 en Querétaro: Celia evade la despenalización del aborto

Querétaro, Qro.- Celia Maya, candidata a la gubernatura en las elecciones 2021 en Querétaro, afirmó que su gobierno buscará abrir la discusión sobre la interrupción legal del embarazo, con la intención de generar una ley similar a la de la Ciudad de México, no obstante, recalcó que este tema dependerá del Poder Legislativo.

En este sentido, la exmagistrada reconoció que la iniciativa para despenalizar el aborto en Querétaro se encuentra actualmente detenida en el Congreso de Querétaro, no obstante, apuntó que estaría dispuesta a presentar una nueva iniciativa como titular del Poder Ejecutivo para que fuera tratada en la legislatura.

La morenista afirmó que en Querétaro ‘no existe una cultura del aborto’ y refirió que su administración buscará ‘apoyar’ las decisiones de las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, además de incorporar la perspectiva de género en todas las dependencias del sector público.

La morenista enfatizó que su principal propuesta sobre maternidad será la creación de estancias infantiles para mujeres de escasos recursos, las cuales serán gratuitas y aumentarán la disponibilidad de tiempo para que ellas puedan incorporarse a la actividad laboral.

Sobre la convocatoria de la Diócesis de Querétaro, para generar una agenda con las candidatas y candidatos a la gubernatura, Celia Maya dijo no tener una invitación formal desde su equipo de campaña, sin embargo, no descartó su asistencia.

‘Donde no me invitan no voy, si sólo veo un anuncio de un evento no asisto… si me llaman y la agenda ahorita nos lo permite, con mucho gusto lo atenderemos’.