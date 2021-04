Querétaro, Qro.- Celia Maya, candidata a la gubernatura en estas elecciones 2021 en Querétaro, apuntó que presentará su plan de gobierno horas antes de acudir al debate oficial entre candidatos, convocado este jueves 29 de abril en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro.

"Son 100 compromisos para poder vivir mejor, este plan es producto del diagnóstico que he realizado en base a escuchar las problemáticas de los queretanos y expertos en distintas áreas", apuntó.

La candidata consideró que los temas de salud, seguridad, movilidad, desarrollo económico, son temas en las que todas las candidatas y candidatos coinciden dentro de sus diferentes propuestas, y recalcó que estos podrían ser puntos de acuerdo para trabajos en conjunto con otras fuerzas políticas.

"Todos los temas los puedes trabajar en conjunto, todas las opiniones son siempre bienvenidas, no creo que haya candidato que no presente propuestas en temas similares", aseveró.

No obstante, Celia Maya acotó que los temas de trabajo conjunto, en los temas prioritarios para todos los contendientes, no pueden trabajarse "sin voluntad política" al priorizar los conflictos por los cargos y no dar respuesta a las necesidades que la gente reclama durante los recorridos y acercamientos.

"Si no hay voluntad política de hacerlo, no se va a hacer... tenemos toda la voluntad de llegar a mejorar las cosas en Querétaro" asentó.

En este sentido, la candidata enfatizó que los reclamos de la gente, sobre las carencias actuales en el estado, no deben ser imputadas a Morena, debido a que su partido se encuentra actualmente como oposición y la responsabilidad corresponde a otros partidos y la administración saliente.