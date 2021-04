Querétaro, Qro.- El candidato a la gubernatura para estas elecciones 2021 en Querétaro, por el partido Fuerza Por México, Juan Carlos Martínez arrancó campaña con un mensaje transmitido en vivo a través de su red social Facebook, de apenas minuto y medio de duración.

Afirmó que arrancó campaña desde “el Querétaro abandonado”, haciendo alusión a la Sierra Gorda de Querétaro, a la cual le dijo que se comprometerá para que esa región del estado “se transforme”.

Juan Carlos Martínez identificó a la salud, la seguridad, la economía, el transporte, el agua y la violencia de género, como los principales retos a resolver en el estado.

“Tengo claro que el reto es salud, seguridad, economía, transporte, agua, violencia de género; sin ningún orden en particular a todas les vamos a dar el enfoque necesario. La democracia en Querétaro no se puede confinar. Síganme en mis redes para conocernos más, pero sobre todo intercambiemos ideas en pro de Querétaro, en pro de un mejor Querétaro. No puedo solo, pero con la fuerza de tu voto, no hay imposibles. Somos Fuerza por México, somos la fuerza que mueve la innovación, vamos con toda nuestra fuerza, ¡vamos!” concluyó.