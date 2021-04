Querétaro, Qro.- Con cuenta regresiva, el candidato a la gubernatura por el Partido Redes Sociales Progresistas, Miguel Nava Alvarado arrancó su campaña como candidato a gobernador para estas elecciones 2021 en Querétaro, con un mensaje que divulgó a través de sus redes sociales desde el Teatro de la República.

Durante su mensaje, cuestionado sobre el desempeño de la autoridad electoral, Miguel Nava aseguró que desconfía del órgano electoral pues en México se cuenta con una historia de fraudes electorales que ponen en duda el papel de árbitro de la contienda.

"Yo no tengo confianza en la autoridad electoral pero esperemos que cumplan con un trabajo imparcial y objetivo, lo veremos el día de la elección. Nuestro país tiene una mala reputación en fraudes electorales y los partido que gobiernan se dan el lujo en el dia D de hacer cosas muy desagradables; que la gente entienda que no debe vender su voto" declaró.

Afirmó que será un candidato que no gastará el dinero público de los ciudadanos y criticó a sus contrincantes por no haber aceptado la propuesta de contener en conjunto en campañas dirigidas a través de las plataformas digitales y redes sociales.

"Nosotros no utilizamos el dinero del pueblo, no hay espectaculares, no hay escenario, no hay micrófono"