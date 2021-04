Querétaro, Qro.- Luis Nava realizó su registro ante el IEEQ como candidato para presidente municipal capitalino en las elecciones 2021 en Querétaro, nuevamente bajo las siglas del PAN; busca su segundo periodo en este cargo que ya ocupaba desde el 2018.

Tras su registro, el precandidato aseveró que iniciará campaña a las 00:01 horas del 19 de abril como lo marca la ley, sin embargo, no precisó el lugar en el que dará arranque. Así mismo, sostuvo la necesitad de hacer campañas respetando las medidas de salud aunque refirió que sí realizará recorridos por las calles de la ciudad para buscar el voto.

"Tendremos que hacer una campaña creativa, respetando las medidas, pero nuestro punto principal será salir a las calles, necesitamos salir a las calles", apuntó.

Sobre los reclamos de cámaras empresariales y asociaciones de comerciantes de poca vigilancia a los actos de campaña por parte de la Unidad Especializada Anticovid, Nava reconoció que este es un reclamo de la gente, por lo que evitará realizar convocatorias masivas en sus recorridos, aunque recalcó que su equipo continúa analizando su plan de logística.

"Lo deseable es que todos fuéramos capaces de adoptar las medidas y que no hubiera necesidad de realizar operativos, en esa inquietud viene una llamada de atención de la ciudadanía".

Dentro de su planilla de síndicos y regidores, Nava confirmó a nombres como: Adriana Fuentes , Julián Hernández, Tania Palacios, Claudio Sinecio, Carlos Habacuc, Isaac Jiménez, Yadira Montes, José Luis Aguilera y María Concepción Reséndiz.

Del mismo modo, enfatizó que él mismo no se incluyó en esta fórmula, por lo que en caso de no resultar electo como presidente municipal, no formará parte del cabildo ni de otro cargo público.

Sobre el tema de las denuncias de otros precandidatos por supuestas compras de votos a su favor, el alcalde con licencia aseveró que estos forman parte de una "guerra sucia" y "desinformación" para afectar a la ciudadanía; debido a esto, no descartó la posibilidad de repilar el llamado "pacto de civilidad" que existe entre candidatos a la gubernatura, ahora para los que busquen la alcaldía.

"Seguramente va a haber quienes recurran a eso, es algo que rebaja, habrá quien quiera recuperar esas prácticas pero la ciudadanía ya no se deja llevar por la guerra sucia", afirmó.

Finalmente, descartó pensar en realizar alguna modificación en los titulares dependencias municipales en funciones, así como tampoco considero que el actual alcalde interino, Miguel Parrodi, tuviera pensado hacer un cambio de este tipo en lo que queda de administración