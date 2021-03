Querétaro, Qro.- El Partido Acción Nacional (PAN) impugnará el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que busca evitar la sobrerrepresentación que se registra en la Cámara de Diputados, informó el líder nacional del partido durante el registro de su candidato a la gubernatura en las elecciones 2021 en Querétaro.

Sin embargo, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés aclaró que no es que no estén a favor de dicho acuerdo, sino que consideró que el mismo “se quedó corto” y no es suficiente para garantizar que no se sigan presentando simulaciones ni fraudes a la ley electoral con representantes que llegan a la Cámara de Diputados sin partido, o son asignados por coalición.

El acuerdo que emite nuevos criterios para la asignación de diputaciones plurinominales o de circunscripción; no aclara todas las variantes que por años se han utilizado en campañas para colocar más candidatos, explicó el panista.

“Acción Nacional va a impugnar el acuerdo que acaba de generar el Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar la sobrerrepresentación. Y no lo va a hacer el PAN porque no estemos de acuerdo en ello, claro que estamos de acuerdo en evitar la sobrerrepresentación que se está dando en la cámara de diputados, pero creemos que el acuerdo quedó corto. Estando a favor del mismo, buscaremos que en la Sala Superior del Tribunal Electoral se avance aun más en la materia y se evite esa sobrerrepresentación.

En el 2018 Morena obtuvo el 37 por ciento de los votos, sin embargo, logró ocupar más del 50 por ciento de los asientos en la Cámara de Diputados; hecho que además viola la Constitución que establece que no se puede superar la representación por más del 8 por ciento, añadió el dirigente panista.